 
11:24 15 апреля 2020Новости
533
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Начинается серия онлайн-встреч «Разговор с москововедом. Московские районы»

News_detailed_picture© Музей Москвы

Сегодня, 15 апреля, Музей Москвы запускает серию онлайн-встреч с москвоведами. Научные сотрудники и экскурсоводы музея будут говорить о районах города, их истории и знаковых местах.

Как сообщает сайт Музея Москвы, трансляции будут начинаться в 19:00, участники могут выбрать один из двух форматов:

  • Семинар на платформе Zoom с возможностью задать вопросы лектору, поделиться воспоминаниями, историями и фотографиями (число мест в группе ограничено). Для участия необходимо зарегистрироваться на Timepad. Ссылку на трансляцию в день встречи организаторы пришлют на почту участника. Запись встречи войдет в коллекцию музея и станет частью выставочных и издательских проектов.
  • Просмотр. Ссылка на трансляцию на YouTube будет размещена в разделе «Лекторий» сайта музея и в его социальных сетях за 10 минут до начала встречи. Слушатели смогут задать вопросы и рассказать истории в режиме чата.

Расписание:

  • 15 апреляИвановская горка
    Лектор: Мария Калиш
    Ивановская горка — своеобразный архитектурный заповедник. Переулки этого района не затронул Генеральный план реконструкции и развития Москвы 1935 года. Здесь сохранилась малоэтажная Москва, доходные дома и особняки, остались нетронутыми старинные православные храмы, кирха и синагога.

  • 21 апреляЧистые пруды
    Лектор: Павел Гнилорыбов
    Чистые пруды — район, где сочетаются вода, зелень и архитектура разных эпох. В XVII веке здесь располагались дворцовые слободы, в XIX века появился бульвар, в XX веке начали строить конструктивистские здания. Все это создало уникальную архитектурную эклектику, о которой и пойдет речь на лекции.

  • 28 апреляМиусы: город в городе
    Лектор: Мария Никитина
    Миусы — необычный район. Улицы здесь пересекаются подпрямым углам и образуют регулярную сетку кварталов. Такая структура напоминает скорее Петербург, чем Москву. Долгое время эта местность оставалась незастроенной. Однако с открытием в 1874 году первого в Москве парка Конно-железных дорог территория вокруг нее получила стремительное развитие. Здесь планировали построить собор Александра Невского — второй по величине в Москве после Храма Христа Спасителя, одно за другим возникали государственные и частные учебные заведения.

Последующие трансляции будут посвящены районам Щукино, Коломенское, Соколиная гора, Можайское и Перово.

Модератор встреч: руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Владимир Масич.

Проект реализуется в рамках программы «Большая Москва», которая направлена на изучение разных районов столицы, сохранение и популяризацию материального и нематериального наследия районов, методическую поддержку районных библиотек и культурных центров в москвоведческой работе, а также на вовлечение локальных сообществ в совместную деятельность по сохранению истории районов города




Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Признать печенега: зачем России кочевой враг?Общество
Признать печенега: зачем России кочевой враг? 

Путин сравнил коронавирус с половцами и печенегами, терзающими загадочных «нас». Историк Роман Шляхтин считает, что стоит проанализировать генезис этого образа — и обнаружить воображаемого врага в себе

14 апреля 20201612
В изоляцииМедиа
В изоляции 

Лучшие новые сериалы апреля: «Рассказы из Петли», «Домой засветло», «Миссис Америка» и другие

13 апреля 20204057