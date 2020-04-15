Начинается серия онлайн-встреч «Разговор с москововедом. Московские районы»

Сегодня, 15 апреля, Музей Москвы запускает серию онлайн-встреч с москвоведами. Научные сотрудники и экскурсоводы музея будут говорить о районах города, их истории и знаковых местах.

Как сообщает сайт Музея Москвы, трансляции будут начинаться в 19:00, участники могут выбрать один из двух форматов:

Семинар на платформе Zoom с возможностью задать вопросы лектору, поделиться воспоминаниями, историями и фотографиями (число мест в группе ограничено). Для участия необходимо зарегистрироваться на Timepad. Ссылку на трансляцию в день встречи организаторы пришлют на почту участника. Запись встречи войдет в коллекцию музея и станет частью выставочных и издательских проектов.

на платформе Zoom с возможностью задать вопросы лектору, поделиться воспоминаниями, историями и фотографиями (число мест в группе ограничено). Для участия необходимо зарегистрироваться на Timepad. Ссылку на трансляцию в день встречи организаторы пришлют на почту участника. Запись встречи войдет в коллекцию музея и станет частью выставочных и издательских проектов. Просмотр. Ссылка на трансляцию на YouTube будет размещена в разделе «Лекторий» сайта музея и в его социальных сетях за 10 минут до начала встречи. Слушатели смогут задать вопросы и рассказать истории в режиме чата.

Расписание:

15 апреля — Ивановская горка

Лектор: Мария Калиш

Ивановская горка — своеобразный архитектурный заповедник. Переулки этого района не затронул Генеральный план реконструкции и развития Москвы 1935 года. Здесь сохранилась малоэтажная Москва, доходные дома и особняки, остались нетронутыми старинные православные храмы, кирха и синагога.

21 апреля — Чистые пруды

Лектор: Павел Гнилорыбов

Чистые пруды — район, где сочетаются вода, зелень и архитектура разных эпох. В XVII веке здесь располагались дворцовые слободы, в XIX века появился бульвар, в XX веке начали строить конструктивистские здания. Все это создало уникальную архитектурную эклектику, о которой и пойдет речь на лекции.

28 апреля — Миусы: город в городе

Лектор: Мария Никитина

Миусы — необычный район. Улицы здесь пересекаются подпрямым углам и образуют регулярную сетку кварталов. Такая структура напоминает скорее Петербург, чем Москву. Долгое время эта местность оставалась незастроенной. Однако с открытием в 1874 году первого в Москве парка Конно-железных дорог территория вокруг нее получила стремительное развитие. Здесь планировали построить собор Александра Невского — второй по величине в Москве после Храма Христа Спасителя, одно за другим возникали государственные и частные учебные заведения.

Последующие трансляции будут посвящены районам Щукино, Коломенское, Соколиная гора, Можайское и Перово.

Модератор встреч: руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Владимир Масич.

Проект реализуется в рамках программы «Большая Москва», которая направлена на изучение разных районов столицы, сохранение и популяризацию материального и нематериального наследия районов, методическую поддержку районных библиотек и культурных центров в москвоведческой работе, а также на вовлечение локальных сообществ в совместную деятельность по сохранению истории районов города











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