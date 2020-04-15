Начинается серия онлайн-встреч «Разговор с москововедом. Московские районы»

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Сегодня, 15 апреля, Музей Москвы запускает серию онлайн-встреч с москвоведами. Научные сотрудники и экскурсоводы музея будут говорить о районах города, их истории и знаковых местах.
Как сообщает сайт Музея Москвы, трансляции будут начинаться в 19:00, участники могут выбрать один из двух форматов:
Расписание:
15 апреля — Ивановская горка
Лектор: Мария Калиш
Ивановская горка — своеобразный архитектурный заповедник. Переулки этого района не затронул Генеральный план реконструкции и развития Москвы 1935 года. Здесь сохранилась малоэтажная Москва, доходные дома и особняки, остались нетронутыми старинные православные храмы, кирха и синагога.
21 апреля — Чистые пруды
Лектор: Павел Гнилорыбов
Чистые пруды — район, где сочетаются вода, зелень и архитектура разных эпох. В XVII веке здесь располагались дворцовые слободы, в XIX века появился бульвар, в XX веке начали строить конструктивистские здания. Все это создало уникальную архитектурную эклектику, о которой и пойдет речь на лекции.
28 апреля — Миусы: город в городе
Лектор: Мария Никитина
Миусы — необычный район. Улицы здесь пересекаются подпрямым углам и образуют регулярную сетку кварталов. Такая структура напоминает скорее Петербург, чем Москву. Долгое время эта местность оставалась незастроенной. Однако с открытием в 1874 году первого в Москве парка Конно-железных дорог территория вокруг нее получила стремительное развитие. Здесь планировали построить собор Александра Невского — второй по величине в Москве после Храма Христа Спасителя, одно за другим возникали государственные и частные учебные заведения.
Последующие трансляции будут посвящены районам Щукино, Коломенское, Соколиная гора, Можайское и Перово.
Модератор встреч: руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Владимир Масич.
Проект реализуется в рамках программы «Большая Москва», которая направлена на изучение разных районов столицы, сохранение и популяризацию материального и нематериального наследия районов, методическую поддержку районных библиотек и культурных центров в москвоведческой работе, а также на вовлечение локальных сообществ в совместную деятельность по сохранению истории районов города
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