Зрителям онлайн-шоу предложат роль модераторов Facebook

24 и 26 апреля театрально-продюсерская компания «Импресарио» представит на платформе Zoom премьерные показы шоу-тренинга Лиора Залмансона и Майи Магнат «I don’t want to see this» («Я не хочу это видеть»), основанного на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook.

Презентация была опубликована в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году, напоминают организаторы премьеры.

Они приглашают зрителей шоу почувствовать себя в роли модераторов контента, которым приходится принимать тысячи моральных решений ежедневно, следуя строгим корпоративным правилам: «Проверьте, справитесь ли вы с этой работой. В ходе часовой сессии вы ознакомитесь с градациями "оскорбительного" контента, получите представление о нюансах неприемлемого, узнаете, как демонстрация насилия может спасти жизнь. Где проходит грань "это слишком!" для всего общества и для отдельного человека?»

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 шоу-тренинг «I don’t want to see this» в России запускается в онлайн-формате.

Это первый подобный опыт как для компании «Импресарио», так и для авторов спектакля — исследователя, художника новых медиа, драматурга и сценариста, основателя тель-авивского фестиваля цифрового искусства Print Screen Festival Лиора Залмансона и перформера, спикера и педагога из Тель-Авива Майи Магнат.

«В спектакле мы по сути сталкиваем участников с заявлением, что есть люди, которые должны видеть то, что вы сами видеть не хотите, — говорит Лиор Залмансон. — Для некоторых зрителей это становится довольно нетривиальным опытом. Мы хотели показать ситуации, в которых модераторы контента должны принимать якобы объективные решения, однако сами ситуации не допускают объективности. Например, как определить, где неприемлемый контент, а где искусство? Для этого нам необходимо свести все условия в четкий регламент, и вместо того, чтобы проявлять больше здравого смысла, ограничить эту возможность, также как и возможность получить новые знания и модели дискурса».























































