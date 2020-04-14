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Перенесено вручение премии Сергея Курёхина

News_detailed_picture© Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

Организаторы премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина объявили о решении отложить проведение церемонии вручения премии, которая была назначена на 26 апреля.

Церемония будет проведена, как только это станет возможным, говорится в сообщении, опубликованном в разделе премии на сайте Центра современного искусства имени Сергея Курёхина.

Организаторы выражают благодарность всем художникам, кураторам, режиссерам и музыкантам, участвующим в конкурсе. В этом году на соискание премии было подано около тысячи заявок, в лонг-лист премии вошел 51 проект из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Краснодара, Хельсинки и других городов.

Они претендуют на премию Сергея Курёхина в семи конкурсных номинациях:

  • Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей);
  • «Лучший кураторский проект»;
  • «Лучшее произведение визуального искусства»;
  • «Лучший медиа-объект»;
  • «Искусство в общественном пространстве»;
  • «Лучший текст о современном искусстве»;
  • «Science art проект».

Ежегодная премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году Центром современного искусства имени Сергея Курёхина совместно с Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Премия вручается художникам, кураторам и музыкантам, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 1990-е годы Сергеем Курёхиным.

Основная задача премии — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса российского искусства и его интеграция в международную культурную среду.




























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