«Порядок слов» запускает онлайн-лекторий

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17 апреля начинается онлайн-лекторий независимого книжного проекта «Порядок слов».

Об этом говорится в сообщении коллектива «Порядка слов», поступившем в редакцию COLTA.RU.

«Мы обратились к друзьям, которые согласились выступить с уникальными лекциями на нашей онлайн-площадке, — сообщают участники проекта. — Все наши онлайн-события будут платными: вырученные деньги пойдут на поддержку нашей площадки. Мы сделали цены на билеты гибкими, чтобы поучаствовать в наших событиях могли даже те, у кого сейчас, как и у нас, нет денег: небольшая часть билетов будет бесплатной, но мы надеемся, что те, кому они достанутся, обязательно купят у нас какую-нибудь книгу (для этого мы оставили ссылку на наш сайт), или помогут нам любым другим способом: расскажут о нас в социальных сетях, подпишутся на нашу рассылку или просто скажут нам спасибо (да-да, это тоже важно!)».

Расписание:

Проект «Порядок слов» открылся в Петербурге в 2010 году и за десятилетие своего существования в городском пространстве провел более двух тысяч мероприятий. Среди гостей «Порядка слов» были Александр Сокуров и Алексей Балабанов, Кантемир Балагов и Василий Сигарев, Борис Хлебников и Алексей Попогребский, Томас Венцлова и Дмитрий Быков, Татьяна Толстая и Линор Горалик, Юрий Арабов и Авдотья Смирнова, Алексей Юрчак и Борис Дубин, Александр Миндадзе и Марина Разбежкина, Вячеслав Полунин и Кама Гинкас, Аличе Рорвахер и Алан Берлинер. Наум Клейман и Даниил Дондурей, Гарри Бардин и Александр Петров, Константин Бронзит и Андрей Хржановский, Аркадий Драгомощенко и Майкл Палмер, Ася Казанцева и Роман Волобуев. Многие из этих выступлений доступны в видеоархиве «Порядка слов».

В «Порядке слов» много лет ведут семинары киноведы Алексей Гусев и Виктория Смирнова, антрополог Илья Утехин, мемуаристка и исследовательница русского авангарда Татьяна Никольская. «Порядок слов» выступил учредителем поэтической премии имени Аркадия Драгомощенко (Премия АТД), стал стартовой платформой для семинара «Ф-письмо», а также ряда ридинг-групп и других городских образовательных инициатив. «Порядок слов» — многолетний партнер кинофестиваля «Послание к человеку» и Санкт-Петербургского международного культурного форума. С прошлого года на площадке «Порядка слов» проходят два фестиваля, в создании которых принимал участие его коллектив: «Фестиваль невидимого кино» и музыкальный «Негрушинский фестиваль».

«Все события “Порядка слов” всегда были бесплатными, — говорится в сообщении коллектива «Порядка слов». — Мы надеемся, что они и дальше будут бесплатными, как только наша жизнь войдет в привычное русло. Но если до кризиса наша культурная площадка существовала за счет прибыли от продажи книг, то теперь книги мы продавать не можем. А интернет-продажи, которые, конечно, выросли в этом месяце, составляют, к сожалению, не более 10% от нашего среднемесячного оборота, так что прибыль от них пока не покрывает даже зарплаты наших продавцов. В нашей ситуации выбор невелик: мы либо согласимся с тем, что за несколько месяцев бездействия нас не станет, либо — будем действовать и искать какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. Разумеется, мы выбираем второй путь».







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