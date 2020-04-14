Moscow FemFest запускает Школу безопасности и благополучия

Сегодня, 14 апреля, начинаются занятия Школы безопасности и благополучия, которую пповодит просветительский фестиваль о феминизме и свободе выбора Moscow FemFest при поддержке Представительства Европейского Союза в России.

Школа безопасности и благополучия — это серия вебинаров для поддержки женщин, испытывающих трудности в условиях карантина и самоизоляции.

«Карантин», «самоизоляция», «выходные» станут главными словами 2020 года, пишут организаторы школы, а за ними стоит тяжелое ощущение тюрьмы без привычных прав на свободу передвижения, образ жизни и помощь социальных институтов в воспитании и содержании детей. То, что происходит — тяжелая стрессовая ситуация для многих миллионов людей в России, даже если не все осознают это прямо сейчас, в момент выживания. Основной удар на себя приняли женщины. Как в прямом смысле слова, ведь, к сожалению, число случаев домашнего насилия заметно растет: стресс обострил тлеющие конфликты, сделав и так не безопасный дом местом еще более опасным не только с физической точки зрения, но и с психологической и эмоциональной. Так и в переносном: распределение труда и обязанностей в пользу так называемого в России «женского труда» еще больше усугубило состояние женщины.

Вебинары Школы безопасности и благополучия будут проводиться два раза в неделю. Первый из них посвящен разбору самой тяжелой ситуации — как действовать в условиях вынужденного постоянного нахождения в одном доме с агрессором или потенциальным обидчиком.

Вести вебинар будут адвокат, правозащитница Мари Давтян и психолог, специалист по работе с травмой, насилием, депрессией Зара Арутюнян. Участие в вебинаре — по регистрации. Без предварительной регистрации прямую трансляцию этого и других вебинаров можно будет смотреть на странице Moscow FemFest в фейсбуке.

Далее в школе запланированы встречи и разговоры о том, как работать со специфическим женским выгоранием из-за долгого нахождения в стрессовой ситуации, специалисты обсудят с женщинами эмоциональный и экономический аспекты безопасности, регуляцию жизни с домочадцами в замкнутом пространстве, работу с отчаянием и экологическим отношением к себе, выстраивание здоровых границ и поиск ресурсов внутри себя, а под конец карантина эксперты начнут все больше говорить о том, как адаптироваться в новой экономической реальности.































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