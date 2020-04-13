Перенесен Beat Film Festival

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Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20201164
Организаторы международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который в этом году должен был пройти с 27 мая по 7 июня, объявили о его переносе на более позднее время в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщает сайт Beat Film Festival, новые даты проведения фестиваля — с 21 июля по 2 августа.
Прием заявок на национальный конкурс фестиваля продлевается до 15 мая. В конкурсе могут принять участие документальные фильмы любого хронометража на темы, связанные с культурой и обществом, при условии, что они созданы в 2019 или 2020 году и еще не были показаны на территории России.
Сейчас команда Beat Film Festival работает над тем, чтобы фестиваль состоялся в новые даты при любых обстоятельствах — в частности, над вариантом его проведения в онлайн-формате.
«Последние полтора месяца мы следили за происходящим и советовались с дружественными нам фестивалями вроде американского фестиваля кино, музыки и интерактивных технологий South by Southwest и копенгагенского фестиваля документального кино CPH:DOX, которые в кратчайшие сроки переехали в онлайн, — говорит основатель и программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин. — В итоге мы приняли решение перенести Beat Film Festival на вторую половину июля — в расчете на то, что к этому моменту ситуация нормализуется. А параллельно начали придумывать онлайн-версию фестиваля — это воодушевляющая история, поскольку мы уже давно хотели заняться такими форматами, хотя, конечно, я, как и все, очень надеюсь, что они станут просто технологичной надстройкой к привычному формату фестиваля в городе».
Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival проходит в Москве с 2010 года, знакомя зрителей с самым актуальным из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий. В программе фестиваля российские премьеры наиболее заметных фильмов-участников крупных мировых кинофестивалей, вечеринки и специальные мероприятия с режиссерами, музыкантами и другими представителями современной культуры. В прошлом году фестиваль посетили более 30 тысяч человек.
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