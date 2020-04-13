На «Радио Культура» начинается проект «Слушай наших — поддержи своих»

Сегодня, 13 апреля, радиостанция «Радио Культура» и некоммерческая инициатива RUSH, занимающаяся продвижением русской независимой музыки, запускают специальный проект «Слушай наших — поддержи своих». В специальной передаче эксперты будет рассказывать о ярких молодых отечественных музыкантах.

Первыми героями проекта «Слушай наших — поддержи своих» станут группы Lucidvox, Fogh Depot и Shortparis, пианист и композитор Игорь Яковенко и певица и композитор Катя Шилоносова. Выпуск передачи, посвященный ее проекту Kate NV, начнется сегодня в 18:40 мск.

Их музыку в эфире «Радио Культура» будут комментировать эксперты инициативы RUSH — основатель фестиваля «Боль» Степан Казарьян, соосновательница фестиваля новой музыки SOUND UP Вероника Белоусова, музыкальный журналист, шеф-редактор раздела «Современная музыка» COLTA.RU Денис Бояринов, директор конференции Moscow Music Week Татьяна Макарова, — а также автор и ведущая программы «Культурный повод» Ксения Ламшина.

За последние годы независимая музыка в России совершила гигантский скачок в развитии, пишут инициаторы проекта. Благодаря распространению интернета, развитию социальных сетей и стриминговых сервисов, артисты, работающие в самых разных жанрах — от поп-музыки и рэпа до современного джаза и электроники — смогли заявить о себе и донести свою музыку до заинтересованных слушателей. Российские музыканты появились и на мировой карте, все чаще попадая в лайн-апы международных фестивалей, эфиры глобальных радиостанций и в объектив мировых медиа, так в зарубежной прессе возник тег New Russian Wave.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса музыканты всего мира столкнулись с самым суровым кризисом в индустрии за всю ее историю. Из-за всеобщего карантина, закрытия границ и полного запрета на публичные мероприятия многие артисты остались без средств к существованию, а развитие их карьеры оказалось под вопросом. Сейчас, как никогда, они нуждаются в вашем внимании и поддержке.

Специальный проект «Радио Культура» и инициативы RUSH призван помочь талантливым независимым музыкантам из России, и в этот сложный период нарастить свой символический капитал на родине, увеличив аудиторию поклонников.











































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