Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной

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Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20201166
Осенью 2020 года в Московском драматическом театре на Малой Бронной состоится премьера авторского спектакля «Посмертные ранения» Ренаты Литвиновой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Театра на Малой Бронной Марию Малкину.
«Некоторое время назад наш художественный руководитель Константин Богомолов предложил Ренате Литвиновой поставить спектакль в Театре на Малой Бронной, и она согласилась», — рассказала Малкина. Она добавила, что сейчас Рената Литвинова заканчивает работу над пьесой и в ближайшее время приступит к репетициям.
Также пресс-атташе театра привела слова самой Литвиновой:
«Перед самым карантином я провела кастинг актеров на роли, утвердив костяк старейшин — Геннадия Сайфулина и Виктора Лакирева. Также я пригласила своих актеров-соратников, с которыми работаю давно, — Софью Эрнст и Кирилла Трубецкого. Как закончится изоляция, начнутся репетиции моей новой пьесы "Посмертные ранения"».
В постановке также примут участие актеры Сергей Кизас, Татьяна Лозовая, Мария Фомина. Сценографию к спектаклю создаст Лариса Ломакина.
Литвинова пояснила, что «Посмертные ранения» — это спектакль «о театре, о его звездах, об утрате ролей, но не величия».
«И это будет жанровый спектакль, даже шпионский. Не хочу раскрывать всех тайн, но там будут перестрелки, погони, смерти и любовь. А если говорить, кому он посвящается, так ответ один — актерам!» — сказала Литвинова.
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