Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится в онлайн-формате

14 апреля в цикле мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», который организует Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж», состоится онлайн-встреча «Вечный карантин? Люди с инвалидностью и пандемия».

Во встрече примут участие менеджер Европейской ассоциации ассистентов для людей с инвалидностью (EASPD) Сабрина Ферраина (Нидерланды) и директор Центра лечебной педагогики Анна Битова (Россия).

Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom. Для участия необходима предварительная регистрация.

Из-за пандемии коронавируса люди с инвалидностью оказываются в еще большей социальной изоляции, чем раньше. Они часто сталкиваются с дискриминацией, недоступностью информации, социальной помощи и интеграции.

Сабрина Ферраина расскажет о работе EASPD во время вспышки пандемии коронавируса COVID-19. Пандемия поставила перед многими подобными службами проблемы и риски. Все они страдают от отсутствия распоряжений для оказания социальной помощи, а некоторые от принудительного закрытия, которое привело к тому, что люди с инвалидностью остались без поддержки.

Сабрина Ферраина и Анна Битова поговорят о роли вспомогательных служб для людей с инвалидностью в ЕС и России с акцентом на текущие проблемы, связанные со вспышкой коронавируса. Сабрина Ферраина расскажет о текущих обязанностях по оказанию помощи в рамках Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, а также о деинституционализации и оказании помощи в местных сообществах в ЕС.

Цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится лекциями и дискуссиями с экспертами из ЕС и России:

28 апреля Анна Хальгрен

12 мая Капка Панайотова

8 июня Петр Айзнер

Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» организован в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»































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