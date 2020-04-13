Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится в онлайн-формате

Проживали ли вы на оккупированной коронавирусом территории?
Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20201166
14 апреля в цикле мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», который организует Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж», состоится онлайн-встреча «Вечный карантин? Люди с инвалидностью и пандемия».
Во встрече примут участие менеджер Европейской ассоциации ассистентов для людей с инвалидностью (EASPD) Сабрина Ферраина (Нидерланды) и директор Центра лечебной педагогики Анна Битова (Россия).
Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom. Для участия необходима предварительная регистрация.
Из-за пандемии коронавируса люди с инвалидностью оказываются в еще большей социальной изоляции, чем раньше. Они часто сталкиваются с дискриминацией, недоступностью информации, социальной помощи и интеграции.
Сабрина Ферраина расскажет о работе EASPD во время вспышки пандемии коронавируса COVID-19. Пандемия поставила перед многими подобными службами проблемы и риски. Все они страдают от отсутствия распоряжений для оказания социальной помощи, а некоторые от принудительного закрытия, которое привело к тому, что люди с инвалидностью остались без поддержки.
Сабрина Ферраина и Анна Битова поговорят о роли вспомогательных служб для людей с инвалидностью в ЕС и России с акцентом на текущие проблемы, связанные со вспышкой коронавируса. Сабрина Ферраина расскажет о текущих обязанностях по оказанию помощи в рамках Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, а также о деинституционализации и оказании помощи в местных сообществах в ЕС.
Цикл мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится лекциями и дискуссиями с экспертами из ЕС и России:
Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» организован в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:28Moscow FemFest запускает Школу безопасности и благополучия
Вчера
17:51Открылась Московская школа новой литературы
17:05Перенесен Beat Film Festival
16:33На «Радио Культура» начинается проект «Слушай наших — поддержи своих»
15:30Рената Литвинова поставит спектакль в Театре на Малой Бронной
14:54Вышел первый номер обновленного Masters Journal
12:42Цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта» продолжится в онлайн-формате
10:54Открывается портал БДТdigital
12 апреля 2020Все новости
Леонид Гиршович о текущем моменте13 апреля 20201166
Лучшие новые сериалы апреля: «Рассказы из Петли», «Домой засветло», «Миссис Америка» и другие13 апреля 20202899
Как Швеция отказалась от роли гегемона, перестала заглядывать в прошлое и решила лучше заняться собой сегодня и завтра, рассказывает историк Андрей Котлярчук13 апреля 20201692
Дмитрий Бутрин прощается с Александром Тимофеевским (1958–2020)13 апреля 20202170
Лекция Матс-Олы Олссона, основателя органической фермы, на которой работают люди с ограниченными возможностями13 апреля 2020524
«Так поступают все женщины» снова и снова13 апреля 20201541
Пять перформансов, которые познакомят с важными проблемами современной хореографии10 апреля 20202806
10 бесконтактных оплачиваемых дней, которые потрясли нас10 апреля 20203335
Космический эксперимент Kito Jempere и «Новых композиторов»: новый сингл, видео, специальный микс и аудионабор для сборки кометы10 апреля 20201603
Полина Аронсон о странных играх любви в магических кабинетах пандемии10 апреля 20203435
Страстная пятница: четыре «Парсифаля» и «Страсти по Иоанну»10 апреля 20203200
Семь видеомонологов активисток из музыкального андеграунда о своем опыте и о реакции среды9 апреля 20202290