Лев Додин представил онлайн-программу МДТ — Театра Европы

Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин рассказал об онлайн-программе театра, которая начнется 12 апреля.

«Пока невеселые обстоятельства не позволяют нам видеться в зрительном зале, мы решили продолжить нашу художественную работу онлайн», — говорится в обращении Льва Додина, опубликованном в инстаграме МДТ — Театра Европы.

Программа театра разделена на несколько циклов, выпуски каждого из них будут выходить раз в два дня.

В цикле «Отражения» начиная с 12 апреля будут транслироваться спектакли прошлых лет. В цикле «Осколки» артисты МДТ будут читать ранние рассказы Чехова, в цикле «Темные аллеи» — произведения Бунина, «Душа в заветной лире...» — стихи Пушкина.

Кроме того, театр запускает цикл «От пяти и до без конца!» — раз в два дня в 12:00 артисты будут читать прозу и стихи современных детских писателей — и цикл «Ку-ку! Разговорчики!», в который войдут беседы Дины Додиной с артистами.

«Нам будут интересны ваши впечатления – если вы захотите ими поделиться, мы будем рады, — сказал худрук МДТ. — Таким образом, я думаю, за это время общения онлайн вы к нам настолько привыкните, что не захотите расставаться – и настолько соскучитесь по живому общению в зрительном зале, что хлынете в театр, как только это станет возможным».















































































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