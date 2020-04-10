«Мастерская Петра Фоменко» покажет «Двенадцатую ночь» в «Яндекс.Эфире»

Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь»

Курио – Игорь Овчинников, Валентин – Иван Поповски, Себастьян – Ксения Кутепова, Виола – Полина Кутепова, Орсино – Рустэм Юскаев, Оливия – Галина Тюнина © Ольга Чумаченко / © Ольга Чумаченко / Мастерская Петра Фоменко

12 апреля в онлайн-сервисе «Яндекс.Эфире» состоится трансляция спектакля «Двенадцатая ночь», который был представлен в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» в 2010 году в честь 20-летнего юбилея постановки. Режиссер – Евгений Каменькович.

Начало в 19:00, смотреть трансляцию можно будет здесь, продолжительность трансляции — три часа.

«Двенадцатая ночь» стала первой постановкой «Мастерской Петра Фоменко» — впервые ее сыграли в 1990 году. Впоследствии спектакль гастролировал в Зальцбурге (1993), участвовал в Авиньонском фестивале (1997).

Роли в «Двенадцатой ночи» исполнили основоположники театра: Юрий Степанов, Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Галина Тюнина, Карэн Бадалов, Андрей Казаков, Олег Любимов, Игорь Овчинников, Кирилл Пирогов, Иван Поповски, Тагир Рахимов, Рустэм Юскаев, Сергей Якубенко. Эти же актеры играли «Двенадцатую ночь» в 1990 году, тогда еще будучи студентами второго курса ГИТИСа.

«"Называйте, как хотите" — так у Шекспира. Спектакль Мастерской — это веселый, шумный, с едва заметным оттенком грусти праздник. Балаганность и изысканность, переплетенные в этом ярком действе, покорят зрителей всех возрастов. "Двенадцатая ночь" — рождественская сказка о любви, перед которой рушатся все преграды», — говорится о спектакле на сайте «Мастерской Петра Фоменко».







































































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