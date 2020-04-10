Танцы онлайн
Пять перформансов, которые познакомят с важными проблемами современной хореографии10 апреля 2020232
12 апреля в онлайн-сервисе «Яндекс.Эфире» состоится трансляция спектакля «Двенадцатая ночь», который был представлен в московском театре «Мастерская Петра Фоменко» в 2010 году в честь 20-летнего юбилея постановки. Режиссер – Евгений Каменькович.
Начало в 19:00, смотреть трансляцию можно будет здесь, продолжительность трансляции — три часа.
«Двенадцатая ночь» стала первой постановкой «Мастерской Петра Фоменко» — впервые ее сыграли в 1990 году. Впоследствии спектакль гастролировал в Зальцбурге (1993), участвовал в Авиньонском фестивале (1997).
Роли в «Двенадцатой ночи» исполнили основоположники театра: Юрий Степанов, Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Галина Тюнина, Карэн Бадалов, Андрей Казаков, Олег Любимов, Игорь Овчинников, Кирилл Пирогов, Иван Поповски, Тагир Рахимов, Рустэм Юскаев, Сергей Якубенко. Эти же актеры играли «Двенадцатую ночь» в 1990 году, тогда еще будучи студентами второго курса ГИТИСа.
«"Называйте, как хотите" — так у Шекспира. Спектакль Мастерской — это веселый, шумный, с едва заметным оттенком грусти праздник. Балаганность и изысканность, переплетенные в этом ярком действе, покорят зрителей всех возрастов. "Двенадцатая ночь" — рождественская сказка о любви, перед которой рушатся все преграды», — говорится о спектакле на сайте «Мастерской Петра Фоменко».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
19:05Лев Додин представил онлайн-программу МДТ — Театра Европы
17:37«Мастерская Петра Фоменко» покажет «Двенадцатую ночь» в «Яндекс.Эфире»
15:53Начинаются онлайн-туры по выставке «Дейнека/Самохвалов»
13:15«Винзавод» запускает онлайн-эфиры ArtStream
11:24Финисаж выставки «Формы движения» пройдет в онлайн-формате
10:34«Дау» будут показывать в интернете
9:57Закрылся «Русский репортер»
Вчера
17:20Объявлена программа Авиньонского фестиваля
16:38Проводится конкурс работ о городской среде во времена пандемииВсе новости
Пять перформансов, которые познакомят с важными проблемами современной хореографии10 апреля 2020232
10 бесконтактных оплачиваемых дней, которые потрясли нас10 апреля 2020148
Космический эксперимент Kito Jempere и «Новых композиторов»: новый сингл, видео, специальный микс и аудионабор для сборки кометы10 апреля 2020295
Полина Аронсон о странных играх любви в магических кабинетах пандемии10 апреля 2020928
Страстная пятница: четыре «Парсифаля» и «Страсти по Иоанну»10 апреля 20201188
Семь видеомонологов активисток из музыкального андеграунда о своем опыте и о реакции среды9 апреля 20201038
«Гриппики» Ильи Виницкого. С хеппи-эндом9 апреля 2020852
Кирилл Кобрин для Рижской фотобиеннале — 20209 апреля 2020784
Молодые звезды и живые классики: Елена Стихина, Джессика Пратт, «Страсти по Матфею» Ноймайера и 91-летний Блумстедт за дирижерским пультом9 апреля 20202181
Меццо-сопрано Екатерина Губанова — о том, как она месит тесто в Италии8 апреля 20201647
Всемирный фолк от «ДахаБраха», карантинный сборник «Не выходя из дома», электросексуальный рок-н-ролл «Суперкозлов», робот Pharaoh и другие примечательные релизы месяца8 апреля 20202077
К 150-летию со дня рождения Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского8 апреля 20201389