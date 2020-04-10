Начинаются онлайн-туры по выставке «Дейнека/Самохвалов»

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Сегодня, 10 апреля, команда петербургского Центрального выставочного зала «Манеж» запускает бесплатные онлайн-туры по выставке «Дейнека/Самохвалов».
Cотрудники «Манежа» Ярослав Манахов и Наталья Ополченова проведут экскурсантов по 3D-модели выставки, расскажут о ее ключевых произведениях и ответят на вопросы, сообщает сайт ЦВЗ «Манеж».
Туры будут проводиться в формате Zoom-конференций. Для участия в туре необходимо установить приложение Zoom и пройти регистрацию.
За час до начала на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет ссылка для участия в туре.
Выставка «Дейнека/Самохвалов», посвященная творчеству советских художников Александра Дейнеки (1899–1969) и Александра Самохвалова (1894–1971), проходила в ЦВЗ «Манеж» с ноября 2019 года по январь 2020 года. В экспозицию входили 300 работ из 37 музеев и 9 частных собраний: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.
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