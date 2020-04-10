«Винзавод» запускает онлайн-эфиры ArtStream

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11 апреля начинается проект ArtStream Центра современного искусства «Винзавод» – серия прямых онлайн-эфиров с участием представителей арт-сообщества.
Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», участники эфиров ArtStream ответят на актуальные вопросы, дадут конкретные рекомендации и расскажут о состоянии искусства вчера, сегодня и завтра. Что будет с рынком в России, куда идти молодому художнику? Как попасть в поле зрения галеристов? Мера таланта и куда его применить?
Встречи будут проходить в формате вебинаров в приложении Zoom и транслироваться на страницах «Винзавода» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также на его YouTube-канале.
В первом эфире 11 апреля (начало в 15:00, регистрация — здесь) примут участие:
«Я верю, что мы не только сможем больше понять про искусство в период самоизоляции, но и благодаря более близкому контакту с аудиторией найти путь, куда вместе двигаться. Серия Q&A эфиров запущена с целью максимально использовать удаленный доступ для поддержки людей, которые работают или планируют работать в сфере современного искусства», — говорит Софья Троценко.
В ближайшее время эфиры ArtStream дополнят онлайн-интервью с художниками в инстаграме Софьи Троценко, а также образовательные проекты в социальных сетях «Винзавода» для начинающих специалистов в сфере искусства.
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