«Винзавод» запускает онлайн-эфиры ArtStream

© Центр современного искусства «Винзавод»

11 апреля начинается проект ArtStream Центра современного искусства «Винзавод» – серия прямых онлайн-эфиров с участием представителей арт-сообщества.

Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», участники эфиров ArtStream ответят на актуальные вопросы, дадут конкретные рекомендации и расскажут о состоянии искусства вчера, сегодня и завтра. Что будет с рынком в России, куда идти молодому художнику? Как попасть в поле зрения галеристов? Мера таланта и куда его применить?

Встречи будут проходить в формате вебинаров в приложении Zoom и транслироваться на страницах «Винзавода» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также на его YouTube-канале.

В первом эфире 11 апреля (начало в 15:00, регистрация — здесь) примут участие:

художница, галеристка, профессор МГАХИ имени В.И. Сурикова Айдан Салахова ;

; владелец галереи pop/off/art Сергей Попов ;

; галерист и арт-дилер Дмитрий Ханкин ;

; основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

«Я верю, что мы не только сможем больше понять про искусство в период самоизоляции, но и благодаря более близкому контакту с аудиторией найти путь, куда вместе двигаться. Серия Q&A эфиров запущена с целью максимально использовать удаленный доступ для поддержки людей, которые работают или планируют работать в сфере современного искусства», — говорит Софья Троценко.

В ближайшее время эфиры ArtStream дополнят онлайн-интервью с художниками в инстаграме Софьи Троценко, а также образовательные проекты в социальных сетях «Винзавода» для начинающих специалистов в сфере искусства.























































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