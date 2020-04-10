Финисаж выставки «Формы движения» пройдет в онлайн-формате

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12 апреля Институт исследования стрит-арта и фонд InLoco проведут онлайн-финисаж выставки «Формы движения (русское кинетическое искусство)» в петербургском пространстве «Севкабель Порт».
Начало в 19:00, для того чтобы получить доступ к конференции на платформе Zoom, необходимо оставить комментарий в группе Института исследования стрит-арта в соцсети «ВКонтакте».
Выставка «Формы движения» проходила с 21 февраля по 5 апреля. Экспозиция, задуманная как площадка для изучения и популяризации кинетизма как явления, у истоков которого стоит русский авангард начала XX века, объединила работы более 80 художников — от Василия Кандинского, Казимира Малевича, Владимира Татлина, Густава Клуциса, Александра Родченко до наших современников, таких как группа «Движение», Вячеслав Колейчук, Борис Стучебрюков, Леонид Борисов, Василий Щетинин и Паша 183.
«Мы решили подвести итоги масштабного выставочного проекта, рассказать о том, как возникла идея, обсудить с художниками результаты и поделиться со зрителями впечатлениями, — сообщают организаторы финисажа. — В связи с происходящими событиями финисаж пройдет на онлайн-платформе, что позволит нам пообщаться с большим количеством участников проекта, которые находятся в разных городах и странах».
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