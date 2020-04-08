«Гоголь-центр» покажет «Похороны Сталина» в интернете

© «Гоголь-центр»

12 апреля московский театр «Гоголь-центр» представит онлайн-трансляцию документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина».

«Его видели действительно немногие — он прошел только один раз», — сообщает «Гоголь-центр».

«В тот же день, когда хоронили Сталина совершенно незаметно проходили похороны Сергея Прокофьева. — говорится в сообщении. — И если прощание с композитором тихонько шло на фоне с охватившим всю страну прощанием с диктатором, то в спектакле всё наоборот — в центре музыка Прокофьева, и прерывается она рассказами тех людей, которые наверняка проигнорировали бы похороны Сталина, и пошли прощаться с великим композитором».

Трансляцию спектакля «Похороны Сталина» можно будет смотреть на сайте «Гоголь-центра», на страницах театра в соцсетях Facebook и Instagram и на на его YouTube-канале. Повтор трансляции запланирован на 13 апреля, начало в 13:00 мск.

Помимо актеров «Гоголь-центра» в проекте участвуют Алексей Агранович, Юлия Ауг, Юрий Сапрыкин, Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Лигалайз, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Денис Карагодин, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Людмила Улицкая.

«Этот проект задумывался как реакция на предпринимаемые в последнее время попытки реабилитации кровавого диктатора, на открытия памятников убийце... — говорит Кирилл Серебренников. — Все эти "Сталин поднял страну из руин", "Сталин выиграл войну", "при Сталине такого не было" мне лично слышать мучительно. Эти фразы сегодня звучат как из уст палачей и их преемников, и потомков, так слышны они и от его жертв, которые иногда даже не осознают себя таковыми. Травматические последствия, которые в сознании поколений оставила одна из самых бесчеловечных диктатур, не излечены и даже не перечислены. Уроки кровавой истории России ХХ века не усвоены. Всё повторяется заново».



























































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