Перенесены российские концерты Энрике Иглесиаса

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что выступления в Москве и Сочи испанского поп-певца Энрике Иглесиаса, запланированные на 30 мая и 1 июня, перенесены на эти же даты в 2021 году.

Как сообщает группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», которая вместе с компанией Berin Iglesias Art является организатором концертов, решение об их переносе принято «из-за особой ситуации в здравоохранении, вызванной вспышкой COVID-19 и cледуя рекомендациям ВОЗ и российского правительства».

«Концерты пройдут на тех же площадках (“ВТБ Арена – центральный стадион “Динамо” в Москве и ДС “Большой” в Сочи), все ранее приобретенные билеты будут действительны», — говорится в сообщении.

Энрике Иглесиас и его менеджмент, а также Berin Iglesias Art и группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» выразили сожаление о причиненных неудобствах, в то же время подчеркнув, что сейчас главная задача — обеспечить «безопасность всех посетителей, наших сотрудников и артистов».

По последним данным, в мире коронавирусом COVID-19 заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тысяч смертельных исходов, передает ТАСС. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 672 случаев заражения, выздоровели 580 человек, умерли 63.



















































































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