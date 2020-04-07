Международный фестиваль мобильного кино пройдет в онлайн-формате

© Mobile Filmmaker’s International Fest

Сегодня, 7 апреля, на сайте сети кинотеатров «Москино» открывается 2-й Международный фестиваль мобильного кино Mobile Filmmaker’s International Fest 2020.

В этом сезоне на конкурс было подано более 150 работ из 40 стран мира. Организаторы фестиваля, Лаборатория мобильного кино, и его ежегодный партнер «Москино» приняли решение перенести Mobile Filmmaker’s International Fest 2020 в онлайн-пространство в максимально полном формате.

На сайте проекта «Москино дома» с 7 по 12 апреля будут доступны фильмы из шорт-листа фестиваля и фильмы-победители Mobile Filmmaker’s International Fest 2019. Как отмечает «Москино», зрители увидят игровой полный метр, короткометражный док, ролики и музыкальные клипы.

Программу фестиваля дополнит серия обучающих материалов, подготовленных профессионалами мобильного кино.

«В этом году для нашей команды особенно важно стало не сдаваться под натиском обстоятельств, провести полноценный фестиваль для российского зрителя и таким образом поддержать авторов, которые совсем недавно прислали на конкурс свои работы, а теперь как и мы все, заперты дома, — прокомментировал продюсер фестиваля, основатель Лаборатории мобильного кино Максим Муссель. — Сейчас любительское кино, снятое на смартфон, смотрится по-новому. В нашем шорт-листе работы из России, Ливана, Ирака, США, Израиля, Украины, Южной Кореи, Мексики, Бельгии и Великобритании. Мы можем проникнуть в любую точку мира, в жизнь обычных людей, их настоящие чувства и эмоции. То, что раньше мы бы назвали обыденностью, теперь становится уже забытой легкостью существования. Мы всегда подчеркивали, что мобильное кино самое реалистичное, но теперь это ощущается еще сильнее».

В жюри Mobile Filmmaker’s International Fest 2020 входят создатель Dublin Smartphone Film Festival Роберт Фитцхью (Ирландия), режиссер, победитель Mobile Filmmaker’s International Fest 2019 Хой Вонг (Гонконг) и режиссер, публицист, журналист Юлия Меламед (Россия).

В последний день фестиваля, 12 апреля, жюри объявит победителей в номинациях «Лучшее игровое кино», «Лучший документальный фильм», «Лучший музыкальный клип, снятый на смартфон» и «Лучший российский фильм».



































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