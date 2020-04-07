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Начинаются показы онлайн-программы Театра наций

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Идиот»© Ирина Полярная / Театр наций

9 апреля онлайн-программу Театра наций откроет трансляция спектакля Максима Диденко «Идиот».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме Театра наций.

Записи спектаклей театра можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в рамках акции «Искусство онлайн».

Вслед за «Идиотом» будут показаны «Cirсo Ambulante» Андрея Могучего, «Бросить легко» Руслана Маликова и «Детский сад стихов» Полины Стружковой.

Ранее на платформе «Искусство онлайн» начались трансляции спектаклей Мариинского театра и фестиваля «Золотая маска», отмечает ТАСС.

Онлайн-показы проводятся при поддержке Сбербанка – генерального партнера Театра наций
















































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