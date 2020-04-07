Музей русского импрессионизма покажет лекцию о музах Юрия Анненкова

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На этой неделе Музей русского импрессионизма (МРИ) откроет доступ к видеозаписи лекции историка Марьяны Скуратовской «Музы Юрия Анненкова: от аристократии до богемы», приуроченной к выставке Юрия Анненкова в МРИ.
Как сообщает пресс-служба МРИ, несмотря на то, что выставка «Юрий Анненков. Революция за дверью» временно закрыта для посещения, с ней можно ознакомиться в онлайн-формате благодаря лекциям и видеотрансляциям, подготовленным музеем.
«Какими были они, те женщины, что смотрят на нас с портретов Юрия Анненкова? Представительницы богемы, дамы из аристократических кругов... Среди них: одна из главных фигур Серебряного века Анна Ахматова и великая танцовщица с непростой судьбой Айседора Дункан. Такие разные, но обладающие одной похожей чертой — они сумели зацепить художника, увлечь его, влюбить в себя. Пусть только на то время, пока пишется портрет. Лекция Музея русского импрессионизма позволит узнать больше о том, что скрывается за этими портретами», — говорится в описании лекции «Музы Юрия Анненкова: от аристократии до богемы».
Лекцию прочитает Марьяна Скуратовская — историк и исследователь, специалист по истории костюма, магистр Центрально-Европейского университета в Будапеште, автор книг «Сокровища и реликвии Британской короны», «Русские принцессы», «100 великих красавиц», «100 великих свадеб», «100 великих творцов моды».
Ранее запланированные лекции не отменяются, отметили в пресс-службе, со следующей недели начнутся к нлайн-трансляции лекций о мире кино глазами Юрия Анненкова, о русском авангарде в истории русского искусства XX века. Также МРИ выпустит семь частей видеогида по выставке с участием куратора Анастасии Винокуровой.
Ссылки на все материалы будут публиковаться в социальных сетях музея и на его YouTube-канале. Онлайн-программа музея представлена в специальном разделе на сайте МРИ.
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