Директор Музея архитектуры прочитает онлайн-лекцию о Франческо Борромини

© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

10 апреля состоится онлайн-лекция «Франческо Борромини» искусствоведа, специалиста по архитектуре барокко, директора Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизаветы Лихачевой.

Начало в 17:00. Лекция будет транлироваться на страницах Музея архитектуры в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

Елизавета Лихачева расскажет о выдающемся представителе зрелого римского барокко — архитекторе Франческо Борромини, о его лучших постройках, среди которых палаццо Барберини, церковь Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане, Собор Святого Петра, а также о мировоззренческих идеях эпохи, выраженных в искусстве архитектуры.

Следующая лекция онлайн-лектория Музея архитектуры — «Архитектура советских павильонов на всемирных выставках. От Брюсселя до Монреаля» — пройдет 13 апреля на платформе Zoom (регистрация — здесь). Ее прочитает искусствовед, заведующая сектором научного отдела хранения архитектурно-графических фондов XX–XXI веков Ксения Кокорина.

На лекции речь пойдет о советских павильонах на всемирных выставках в Брюсселе 1958 года и Монреале 1967 года, а также о конкурсных проектах для несостоявшейся выставки «Экспо-67» в Москве и о проектах для выставки в Нью-Йорке 1964–65 годов.

Как сообщает сайт Музея архитектуры, в связи с временным закрытием для посетителей музей полностью перенес свою работу в онлайн-пространство.

Помимо страниц музея в соцсетях знакомство с историей архитектуры можно в Виртуальном музее архитектуры, а на страницах выставок «Общественная архитектура — будущее Европы» и «2020–2070» доступны онлайн-экскурсии и виртуальные туры.



















































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