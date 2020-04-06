Артисты Александринки будут встречаться со зрителями в Инстаграме

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Сегодня, 6 апреля, Александринский театр запускает новый проект: артисты театра по очереди будут вести его страницу в соцсети Instagram.
Как сообщает официальная страница Александринского театра «ВКонтакте», они будут «делиться своими лайфхаками о том, как интересно провести время карантина, расскажут о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах, музыке. В завершение этого своеобразного дежурства по Инстаграму — прямой эфир, в ходе которого любимые артисты ответят на вопросы подписчиков и зрителей».
Первым дежурить будет артист и музыкант Александр Лушин, 7 апреля его сменит Иван Ефремов, 8 апреля — Игорь Мосюк.
Прямые эфиры в эти дни будут начинаться в 18:00.
Александринский театр, закрывшийся для публики из-за пандемии коронавируса COVID-19, организует онлайн-трансляции своих спектаклей.
В расписании на 6–10 апреля спектакль Валерия Фокина «Ваш Гоголь. Последний монолог», моноспектакль Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро» и премьера спектакля Николая Рощина «Маяковский. Баня». Начало трансляций в 19:00.
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