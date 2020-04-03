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Команда фестиваля «Дикая мята» запускает шоу на YouTube

News_detailed_picture© Mint Music Home

8 апреля начнутся трансляции YouTube-шоу «Mint Music Home» – нового онлайн-проекта команды независимого музыкального фестиваля «Дикая мята».

Как сообщают организаторы шоу, его героями станут музыканты поколения «новой искренности». Первый выпуск будет посвящен московской исполнительнице Маяк, которую называют голосом квир-сообщества и ярчайшим представителем пост-бардов.

Маяк придет на «Mint Music Home», чтобы рассказать о том, как отличница, окончившая школу с золотой медалью, стала петь на улицах, что нужно сделать, чтобы справиться с потоками сетевой ненависти, и как победить, выйдя на боксерский ринг против парня.

Организаторы обещают зрителям живые выступления и яркие интервью. В студии с музыкантами разговаривают продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин и постоянная ведущая фестиваля Юкля Воронцова. В шоу также есть загадочный участник — пианист Павлик, чью личность авторы канала решили не раскрывать.

Всего планируется выпустить в эфир 21 программу, выпуски будут появляться с периодичностью раз в две недели.

«Сообщество Mint Music объединяет "дикорастущих" музыкантов и любителей искренней музыки, — рассказывает Андрей Клюкин — В рамках этой концепции мы 13 лет подряд делаем крупнейший независимый фестиваль, на котором выступают самые актуальные зарубежные и российские артисты. В прошлом году мы первыми в России запустили международный шоукейс Mint Music, который помогает нашим музыкантам стать полноценными участниками мировой фестивальной культуры. YouTube-канал - прекрасная возможность поделиться тем, что мы любим. Я считаю, что именно сейчас самое интересное время в музыке за последние 10–15 лет. Появилось целое поколение искренних и безмерно талантливых музыкантов. С ними мы и будем знакомить наших зрителей».




























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