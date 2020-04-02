Открывается лекторий «Просветитель.Online»

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3 апреля начнется цикл лекций «Просветитель.Online», посвященных самым острым проблемам современности — от коронавируса до ядерной бомбы.
«Лучшие русскоязычные ученые помогут разобраться в самых непростых вопросах: начиная от самых насущных и неожиданных — например, какими мы станем, когда пандемия пойдет на спад? или как изменится наш язык из-за неожиданной социальной изоляции? — и заканчивая историями самых опасных пиратов в истории мореплавания, загадками современной науки и Вселенной», — сообщают организаторы лектория «Просветитель.Online».
Первую лекцию 3 апреля прочитает экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин. Он расскажет, что знают экономисты о пандемиях. Начало лекции в 18:00.
Все онлайн-встречи пройдут на YouTube-канале премии «Просветитель», параллельно трансляция будет идти на сайте научно-популярного развлекательного издания N+1.
Анонсы лекций будут публиковаться в социальных сетях «Просветителя» («ВКонтакте», Facebook, Instagram).
Записи всех лекций будут доступны на YouTube-канале премии «Просветитель» и на сайте N+1.
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