«Сеанс» открыл онлайн-фестиваль современной российской анимации

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Сегодня, 2 апреля, журнал «Сеанс» запустил спецпроект Юрия Михайлина: каждый день на сайте издания можно будет увидеть новые отечественные анимационные фильмы, представлять которые будут их авторы.
«Чарли Чаплин называл анимацию "высшей формой кино", вслед за ним мы и назвали наш небольшой онлайн-фестиваль "Высшие формы"», — сообщают организаторы фестиваля.
Его первой премьерой станет фильм Лизы Скворцовой «Сапожки» (2018), снятый по одноименной еврейской народной песне.
«У нас с гитаристом Ильей Чистяковым возникла мысль, что эту лирическую, романтичную песню хорошо сделать в стиле панк, чтобы грубой формой нейтрализовать ее нежность. Мой муж Данила Ленци сразу организовал запись песни, друзья музыканты согласились помогать, и всё получилось. Это была мечта, и вот она стала реальностью, это просто невероятно!» — рассказывает Лиза Скворцова.
«В анимации очень здорово, когда заранее не совсем знаешь, как получится, — признается режиссер, — И когда ты дорисовал или доснял, нажимаешь play и смотришь, что получилось, а оно живое — ты удивляешься как ребенок и думаешь: "Батюшки мои! Как это классно". Это дорогого стоит».
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