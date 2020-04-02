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«Сеанс» открыл онлайн-фестиваль современной российской анимации

News_detailed_picture© Творческое объединение «Барнаул»

Сегодня, 2 апреля, журнал «Сеанс» запустил спецпроект Юрия Михайлина: каждый день на сайте издания можно будет увидеть новые отечественные анимационные фильмы, представлять которые будут их авторы.

«Чарли Чаплин называл анимацию "высшей формой кино", вслед за ним мы и назвали наш небольшой онлайн-фестиваль "Высшие формы"», — сообщают организаторы фестиваля.

Его первой премьерой станет фильм Лизы Скворцовой «Сапожки» (2018), снятый по одноименной еврейской народной песне.

«У нас с гитаристом Ильей Чистяковым возникла мысль, что эту лирическую, романтичную песню хорошо сделать в стиле панк, чтобы грубой формой нейтрализовать ее нежность. Мой муж Данила Ленци сразу организовал запись песни, друзья музыканты согласились помогать, и всё получилось. Это была мечта, и вот она стала реальностью, это просто невероятно!» — рассказывает Лиза Скворцова.

«В анимации очень здорово, когда заранее не совсем знаешь, как получится, — признается режиссер, — И когда ты дорисовал или доснял, нажимаешь play и смотришь, что получилось, а оно живое — ты удивляешься как ребенок и думаешь: "Батюшки мои! Как это классно". Это дорогого стоит».












































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