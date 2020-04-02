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Большой фестиваль мультфильмов запускает онлайн-школу

News_detailed_picture© Большой фестиваль мультфильмов

4 апреля начнутся занятия онлайн-школы Большого фестиваля мультфильмов, на которых можно будет приобрести навыки работы в анимации и иллюстрации.

В программе школы четыре авторских курса дистанционного обучения:

  • «Кукла в анимации: работа с шарнирной конструкцией»
    Начало: 25 апреля
    Курс состоит из 10 занятий. За семь из них учащиеся пошагово создадут подвижный каркас, скульптуру и костюм, освоят нюансы росписи и получат полностью готовую к съемкам игровую куклу. Еще три занятия дадут необходимые навыки для того, чтобы снять собственный мультфильм.
    Преподаватели: Игорь Хилов, художник-изготовитель игровых кукол с тридцатилетним стажем, и Георгий Богуславский, режиссер анимационного кино
    Рекомендуемый возраст: 16+

  • «Рисованная анимация на планшете: проба пера»
    Начало занятий: 18 апреля
    Курс состоит из 5 занятий, которые подойдут как для новичков, так и для тех, кто имеет опыт в анимации и хотел бы изучить программу TVPaint. Курс поможет оценить свои силы и сделать первый шаг на пути к работе в анимационной индустрии или к созданию собственного проекта.
    Преподаватель: Карина Погорелова, художник-аниматор
    Рекомендуемый возраст: 12+

  • «Коллаж, как опыт: эксперименты и познание»
    Начало занятий: 16 мая
    Курс состоит из 6 занятий, посвященных созданию абстрактного коллажа в смешанной технике. Учащиеся научатся работать с различными материалами, такими как бумага, калька, пакет, картон, карандаши, акрил.
    Преподаватель: Маша Каштанова, художник
    Рекомендуемый возраст: 16+

  • «Печатная графика: инструменты, техника, подход»
    Начало занятий: 4 апреля
    Курс состоит из 5 занятий, которые помогут освоить линогравюру, печать на картоне, монотипию, а также смешанные техники.
    Преподаватель: Маша Каштанова, художник
    Рекомендуемый возраст: 16+












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