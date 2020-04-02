Большой фестиваль мультфильмов запускает онлайн-школу

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4 апреля начнутся занятия онлайн-школы Большого фестиваля мультфильмов, на которых можно будет приобрести навыки работы в анимации и иллюстрации.

В программе школы четыре авторских курса дистанционного обучения:

«Кукла в анимации: работа с шарнирной конструкцией»

Начало: 25 апреля

Курс состоит из 10 занятий. За семь из них учащиеся пошагово создадут подвижный каркас, скульптуру и костюм, освоят нюансы росписи и получат полностью готовую к съемкам игровую куклу. Еще три занятия дадут необходимые навыки для того, чтобы снять собственный мультфильм.

Преподаватели: Игорь Хилов, художник-изготовитель игровых кукол с тридцатилетним стажем, и Георгий Богуславский, режиссер анимационного кино

Рекомендуемый возраст: 16+

«Рисованная анимация на планшете: проба пера»

Начало занятий: 18 апреля

Курс состоит из 5 занятий, которые подойдут как для новичков, так и для тех, кто имеет опыт в анимации и хотел бы изучить программу TVPaint. Курс поможет оценить свои силы и сделать первый шаг на пути к работе в анимационной индустрии или к созданию собственного проекта.

Преподаватель: Карина Погорелова, художник-аниматор

Рекомендуемый возраст: 12+

«Коллаж, как опыт: эксперименты и познание»

Начало занятий: 16 мая

Курс состоит из 6 занятий, посвященных созданию абстрактного коллажа в смешанной технике. Учащиеся научатся работать с различными материалами, такими как бумага, калька, пакет, картон, карандаши, акрил.

Преподаватель: Маша Каштанова, художник

Рекомендуемый возраст: 16+