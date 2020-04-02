Умер Эллис Марсалис

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1 апреля в Новом Орлеане в возрасте 85 лет умер американский джазовый пианист Эллис Марсалис.
Как сообщает NBC News, смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Эллис Льюис Марсалис-младший родился в 1934 году в Новом Орлеане, еще школьником начал играть на саксофоне, позже его основным инструментом стало фортепиано. В 1955 году Эллис Марсалис окончил Университет имени Джеймса Х. Дилларда, где изучал классическую музыку, после этого, также в Новом Орлеане, учился в аспирантуре Университета Лойолы.
В 1950-х и 1960-х Эллис Марсалис сотрудничал с Эдом Блэкуэллом, Кэннонболлом и Нэтом Эддерли, Алом Хертом, был резидентом Playboy Club во Французском квартале.
В последующие годы музыкант выпустил более 20 альбомов, записывался с такими известными исполнителями, как Дэвид Ньюман, Эдди Харрис, Маркус Робертс и Кортни Пайн, но главным делом своей жизни Эллис Марсалис считал педагогическую деятельность.
Среди его учеников в Новоорлеанском центре искусств были Теренс Бланшар, Гарри Конник-младший, Дональд Харрисон, Марлон Джордан и Николас Пэйтон. Кроме того, Эллис Марсалис преподавал в Новоорлеанском университете и Луизианcком университете Ксавье, воспитав целое поколение джазовых музыкантов, в том числе своих четверых сыновей — Уинтона, Брэнфорда, Делфиу и Джейсона.
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