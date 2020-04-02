БДТ впервые провел виртуальный сбор труппы

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1 апреля впервые в истории Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоноогова состоялся сбор труппы, который проводился в удаленном режиме.
Как сообщает пресс-служба БДТ, общее число участников сбора составило 97 человек.
Артистов и сотрудников театра приветствовал его художественный руководитель Андрей Могучий. Он объявил о начале нового этапа в жизни БДТ: во время пандемии и режима полной изоляции театр переходит в виртуальную реальность. Директор БДТ Татьяна Архипова рассказала, как будет устроена организационная и финансовая жизнь театра.
Андрей Могучий также поделился художественными планами:
«Я очень надеюсь, что всё это продлится не так уж долго и мы встретимся в реальности в нашем театре уже скоро, — сказал он. — Но сейчас я решил, что будет правильным организовать жизнь театра в виртуальном пространстве. Попробуем использовать во благо этот непростой период нашей жизни, извлечь из него максимальную художественную пользу».
«Я думаю, что главное сейчас — не впадать в крайности, — уверен худрук БДТ. — С одной стороны — соблюдать все, что говорят врачи, с другой — не паниковать и держаться середины. Сейчас главное — постараться максимально беречь себя и своих близких. Я же расскажу вам, как мы будем обеспечивать свою собственную жизнедеятельность, наперекор злобному вирусу. Творческая жизнь театра не должна затихать, мы возвращаемся в рабочий режим и активно готовим новые проекты, запуск которых состоится на специальном портале уже в начале апреля. Радиоспектакли, постановки, созданные специально для интернета, стримы, онлайн-встречи с артистами, фотовыставки, проекты для детей, архивные спектакли Товстоногова, виртуальный буфет, где можно будет собираться вместе, и многое другое».
«Сейчас мы тестируем жизнеспособность этой истории, поэтому приветствуются все инициативы. Почему это важно и необходимо? Мы разобщены. А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру», — предложил Андрей Могучий.
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