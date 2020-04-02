Политех устраивает большой поэтический марафон

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3 апреля Политехнический музей в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive, на котором выступят более 50 поэтов, писателей, общественных деятелей, звезд театра и кино.
Трансляция начнется в 12:00 мск на YouTube-канале Политеха и продлится до полуночи.
В марафоне #ПолитехLive примут участие поэты Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов, Евгения Лавут, Елена Фанайлова, Федор Сваровский, Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Гаричев, Галина Рымбу, Лев Оборин, Оксана Васякина, Елена Костылева, Сергей Круглов, Илья Данишевский, Александр Дельфинов и другие. Также свои стихи прочитают Айгель Гайсина и Диана Арбенина.
Среди чтецов заявлены Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Алена Долецкая, Юрий Сапрыкин, Иван Вырыпаев, Марина Брусникина, Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Дарья Мельникова, Юлия Пересильд, Ирина Михайловская, Анна Наринская, Наталья Синдеева, Павел Артемьев, Анатолий Белый, Никита Скворцов, Лев Киселев (RE-pac), Анна Цуканова-Котт.
Куратор программы — поэт и драматург Андрей Родионов.
Запись марафона будет доступна на YouTube-канале Политеха сразу после окончания трансляции.
«Политех всегда был площадкой для голосов поколения — поэтов, писателей и музыкантов, — отмечают организаторы акции. — Поэтический марафон — это начало новой жизни музея и Большой аудитории в режиме онлайн».
Акция проводится при поддержке платежной системы «Мир»
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