Отменен Эдинбургский фестиваль

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Сегодня, 1 апреля, стало известно об отмене Эдинбургского международного театрального фестиваля, запланированного на август 2020 года.
Как сообщает The Guardian, решение отменить фестиваль его организаторы, Fringe Society, приняли из-за пандемии коронавируса COVID-19.
По словам главы Fringe Society Шоны Маккарти, это решение далось нелегко. Она также выразила надежду, что организаторам удастся найти способ соединить любителей театра и артистов, которые не смогут приехать этим летом в Эдинбург.
«Пока рано говорить о том, в какой форме это будет сделано, но мы уверены, что вместе мы сможем придумать, как выйти за пределы стен, которые нас окружают, для того, чтобы вдохновлять, ободрять и соединять людей», — сказала Маккарти.
Она заверила, что фестиваль возместит все расходы на регистрацию и билеты.
В Эдинбургском фестивале должны были принять участие 25 тысяч артистов из 70 стран. Их выступления, по оценкам организаторов, увидели бы свыше 4,4 млн зрителей. Отмечается, что ежегодный доход от проведения августовских театральных фестивалей в Эдинбурге достигает 1 млрд фунтов.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала решение об отмене фестиваля «крайне болезненным, но правильным». Она пообещала работать вместе с его организаторами над тем, чтобы, вернувшись в 2021 году, Эдинбургский фестиваль стал еще успешнее и ярче.
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