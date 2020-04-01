Третьяковка выложила в свободный доступ фотоархив 47 выставок

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Сегодня, 1 апреля, впервые полностью опубликован фотоархив 47 выставок Государственной Третьяковской галереи (ГТГ), закрывшейся для посещения из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГТГ, фотоархив доступен в разделе Третьяковской галерее на онлайн-площадке «Яндекс.Коллекции».
Около 1500 фотографий рассказывают о 47 экспозициях, представленных в ГТГ с 2015 года по настоящее время.
«Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", — пояснили в пресс-службе. — Многие фотографии опубликованы впервые. Например, снимки выставки Валентина Серова можно увидеть только в "Яндекс.Коллекциях"».
В Третьяковской галерее сообщили, что фотоколлекция будет пополняться.
«Фотоархив Третьяковской галереи на "Яндексе" — это возможность вспомнить любимые выставки или увидеть их впервые. А также источник вдохновения для дизайнеров, архитекторов и поле исследований для кураторов и искусствоведов», — говорится в сообщении пресс-службы ГТГ.
Третьяковская галерея, как и другие федеральные музеи РФ, в середине марта закрылась в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова оценила еженедельные потери музея в 18,9 млн рублей. По ее словам, в случае продления карантина ГТГ, возможно, придется отказаться от реализации проектов, которые планировалось осуществить или завершить в 2020 году.
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