Премия «ЛибМиссия» продлевает срок приема заявок

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В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией оргкомитет публицистической премии «ЛибМиссия» принял решение продлить срок приема заявок до 15 апреля включительно.
Как сообщает оргкомитет премии «ЛибМиссия», отбор лауреатов премии членами жюри пройдет в прежние сроки — не позднее 20 мая. Для подачи заявки на конкурс будет достаточно представить электронную версию книги и согласие автора на участие в отборе на сайте премии.
«Члены жюри продолжают работу и внимательно изучают все публикации. А оргкомитет ждет новые заявки по адресу premialibmissiya@gmail.com и желает всем крепкого иммунитета!» — говорится в сообщении.
Премия «ЛибМиссия» присуждается за книги и публикации о текущем общественно-политическом процессе, выпущенные на русском языке в течение прошедшего года, и присуждается в двух номинациях — «Публицистика» и «Аналитика».
Соискателями премии в номинации «Аналитика» могут стать авторы книг, в том числе электронных, в которых обобщаются и популяризируются оригинальные исследования и философские концепции, осмысляющие тренды современной политики, социальные, социокультурные и экономические процессы, которые затрагивают судьбы наших современников.
В жюри премии в 2020 году входят:
Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.
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