Отложен конкурс Grand Piano Competition

© III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition

Сегодня, 1 апреля, в связи c неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оргкомитет конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition и Московская филармония приняли решение перенести его с весны на последнюю декаду августа 2020 года.

Первоначально предполагалось провести конкурс с 30 апреля по 5 мая. Как соообщает сайт Grand Piano Competition, срок окончания приема заявок решено перенести с 15 марта до 1 июля.

На сегодняшний день в оргкомитет поступило 79 заявок из 17 стран. «Мы понимаем, что в эти непростые дни у многих не было возможности сделать запись своего выступления и подготовить необходимые документы, — пояснили в оргкомитете. — Все заявки, поступившие на конкурс, остаются действующими. Формат и площадки конкурса также останутся прежними».

III Международный конкурс молодых пианистов Grand Piano Competition пройдет на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории и в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии. С конкурсантами выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова.

Юные пианисты (до 16 лет включительно) будут соревноваться в два тура. Выступления участников конкурса будет оценивать международное жюри. В него войдут известные пианисты, которые в дни конкурса проведут мастер-классы.

На Grand Piano Competition не будут присуждаться первые, вторые и третьи призовые места. По итогам конкурса звание лауреата и премию в размере $5000 получат пять его участников. Один из них станет обладателем Гран-при – акустического рояля Yamaha С3Х.

Десять дипломантов конкурса получат премию в размере $1000. Кроме того, по $1000 вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреатов.



























































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