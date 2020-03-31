Открытое письмо Союза креативных кластеров правительству Москвы

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Союз креативных кластеров, в который входят Центр современного искусства «Винзавод», Центр дизайна Artplay, Дизайн-квартал «Флакон» и Центр творческих индустрий «Фабрика», направил правительству Москвы открытое письмо в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19.
COLTA.RU приводит письмо полностью:
30 марта 2020 года
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОЮЗА КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ
В связи со сложившейся ситуацией распространения вируса COVID-19 и ее последствиями для экономики, Союз креативных кластеров, объединивший ведущие творческие кластеры г. Москвы, обращается с открытым письмом к правительству Москвы.
На наших площадках в целом на данный момент работает порядка 1000 компаний-представителей креативных индустрий. Сейчас мы наблюдаем нарастание кризиса, последствия которого поставят под угрозу само их существование.
Вместе с тем, креативный сектор является наиболее гибкой, молодой и перспективной отраслью современной экономики, и, при наличии адекватных мер поддержки, способен быстро адаптироваться к стремительно меняющейся реальности и восстанавливать обороты. Его основу составляют малый и средний бизнес, самозанятые и предприниматели, в основном активные молодые горожане, которые поверили в этот город, в его возможности, поверили власти и в свои силы. Его отличительной особенностью является то, что преимущественно он носит сервисный характер: напрямую зависит от активности населения, собственные средства выражены не в основных средствах (зданиях, оборудовании), а в интеллектуальной собственности, нематериальных активах, малоценном инвентаре.
Мы готовы предоставлять нашим резидентам различные меры поддержки, в том числе - отсрочки и скидки по уплате аренды, и уже адресно реализуем эти меры, в первую очередь в отношении наиболее пострадавших видов бизнеса (образование, общественное питание, предоставление услуг населению, культурно-массовые мероприятия). Однако наши собственные возможности ограничены стоимостью содержания и обслуживания имущественного комплекса, обязательствами перед нашими сотрудниками, а также обязательствами по уплате налогов в федеральный и региональный бюджеты. Креативные кластеры никогда не имели льгот и не получали преференций от города. Но сегодня мы в этом нуждаемся, как никогда.
Мы очень рассчитываем на срочную помощь государства и предлагаем совместно разработать и утвердить оперативные меры поддержки, в том числе:
Освободить креативные кластеры на период срока действия обстоятельств непреодолимой силы от уплаты налога на имущество и земельного налога (арендной платы за пользование землей), что обеспечит нам возможность предоставить существенные скидки по аренде профильным арендаторам, обеспечив, таким образом, их функционирование;
Предоставить собственникам, управляющим компаниям и резидентам креативных кластеров отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль, отчислений от фонда оплаты труда, что позволит сохранить максимум рабочих мест и не допустить рост безработицы.
Совместные действия власти и бизнеса будут намного эффективнее, и позволят московским компаниям выйти из кризисной ситуации с наименее тяжелыми последствиями. Просим вас поддержать и на законодательном уровне закрепить наши инициативы.
Центр современного искусства «Винзавод»
Центр дизайна Artplay
Дизайн квартал «Флакон»
Центр творческих индустрий «Фабрика»
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