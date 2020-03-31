«ВКонтакте» и «Одноклассники» показывают спектакли и концерты Мариинки

Каждый день до 7 апреля в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в рамках проекта «Марафон искусств» проходят показы балетов, опер и симфонических концертов с участием звезд Мариинского театра.

Трансляции «Марафона искусств» можно смотреть на официальных страницах Мариинского театра в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе театра. Там же приводится расписание трансляций.

В программе ближайших дней симфонии Чайковского под управлением Валерия Гергиева, балет «Медный всадник» с Викторией Терешкиной и Владимиром Шкляровым и опера «Самсон и Далила» с Екатериной Семенчук и Грегори Кунде.

Начало всех показов в 19:00 мск, видео будут доступны для просмотра в течение суток.

Сегодня, 31 марта, состоится показ балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра. Главные партии в спектакле, записанном в 2016 году, исполнили Владимир Шкляров (Евгений), Виктория Терешкина (Параша), Данила Корсунцев (Петр I), Екатерина Кондаурова (Царица бала). Дирижер – Валерий Гергиев.

Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, созданный в 1949 году Ростиславом Захаровым балет «Медный всадник» обрел новую сценическую версию весной 2016 года в рамках фестиваля балета «Мариинский». Автором нового спектакля стал Юрий Смекалов, дополнив балет зрелищными сценами и придав ему современный лоск.











































































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