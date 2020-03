Российские независимые музыканты записали сборник «Не выходя из дома»

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) выпускает альбом «Не выходя из дома», на котором сообраны новые треки 22 российских независимых артистов, чьи весенние концерты и туры отменились из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Участники сборника: «Хадн дадн», «Увула», «Интурист», Bicycles for Afghanistan, «Кассиопея», Илья Мазо, «Деревянные киты», «Союз», Kira Lao, Mitya, Бенька, Dvanov, «Сад имени Федора», «Дом престарелых аутистов», «Досвидошь», «Ушко», «Трипинадва», Djinn City, «Попрыгун и гвозди», Wlvs, «Со мною вот что», The Last Train.

Как сообщает «ИМИ.Журнал», задача проекта — помочь музыкантам, пострадавшим из-за пандемии: «Каждый артист сборника получил от ИМИ грант на создание трека. Мы предложили музыкантам записать композицию в домашних условиях или прислать неопубликованную песню. Доходы от стриминга сборника также пойдут участникам проекта, альбом будет загружен на онлайн-площадки при помощи компании ONErpm».

До 10 апреля альбом «Не выходя из дома» появится на всех цифровых площадках.

«Сборник "Не выходя из дома" — не только адресная помощь конкретным артистам, но и призыв к участникам индустрии объединиться в условиях общей беды, — пишут цинициаторы проекта. — Мы хотим, чтобы в это непростое время появилось как можно больше общественных проектов, направленных на поддержку музыкантов и других игроков рынка».























































