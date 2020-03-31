Российские независимые музыканты записали сборник «Не выходя из дома»

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Институт музыкальных инициатив (ИМИ) выпускает альбом «Не выходя из дома», на котором сообраны новые треки 22 российских независимых артистов, чьи весенние концерты и туры отменились из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Участники сборника: «Хадн дадн», «Увула», «Интурист», Bicycles for Afghanistan, «Кассиопея», Илья Мазо, «Деревянные киты», «Союз», Kira Lao, Mitya, Бенька, Dvanov, «Сад имени Федора», «Дом престарелых аутистов», «Досвидошь», «Ушко», «Трипинадва», Djinn City, «Попрыгун и гвозди», Wlvs, «Со мною вот что», The Last Train.
Как сообщает «ИМИ.Журнал», задача проекта — помочь музыкантам, пострадавшим из-за пандемии: «Каждый артист сборника получил от ИМИ грант на создание трека. Мы предложили музыкантам записать композицию в домашних условиях или прислать неопубликованную песню. Доходы от стриминга сборника также пойдут участникам проекта, альбом будет загружен на онлайн-площадки при помощи компании ONErpm».
До 10 апреля альбом «Не выходя из дома» появится на всех цифровых площадках.
«Сборник "Не выходя из дома" — не только адресная помощь конкретным артистам, но и призыв к участникам индустрии объединиться в условиях общей беды, — пишут цинициаторы проекта. — Мы хотим, чтобы в это непростое время появилось как можно больше общественных проектов, направленных на поддержку музыкантов и других игроков рынка».
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