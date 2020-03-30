Открылось онлайн-издание казанского центра «Смена»

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Центр современной культуры «Смена» в Казани, временно закрывшийся на период пандемии коронавируса COVID-19, запустил онлайн-издание «Рупор Смены».
В «Рупоре Смены» команда центра будет публиковать материалы о важных событиях, которые вынужденно переносятся на более поздний срок. К каждому проекту подобраны книги, музыка, тексты и другие материалы, которые помогут посетителям погрузиться в контекст мероприятий и подготовиться к ним во время карантина.
«Рупор» будет постоянно обновляться — скоро на сайте появится информация и о других проектах «Смены», которые будут подкрепляться мастер-классами в режиме онлайн, премьерами документальных фильмов и кураторскими списками.
К открытию онлайн-издания опубликованы видеозаписи 207 лекций, которые команда «Смены» сняла за шесть лет работы. Часть лекций в аудиоформате уже сейчас можно послушать на SoundClound, в в ближайшее время и на других платформах — «Яндекс.Музыке», Google и Apple. Новые лекции будут появляться ежедневно.
Книжный магазин «Смена» и виниловый магазин «Сияние» временно перешли в режим бесконтактной доставки. Заказать книгу или пластинку можно в онлайн-каталоге.
«Карантин — это сложное время для "Смены" и других независимых институций России, которые не получают постоянную поддержку от государства и бизнеса, — сообщает команда ЦСК «Смена». — Для того, чтобы "Смена" могла восстановить свою деятельность после карантина, ее можно поддержать даже удаленно».
Желающие это сделать могут заказать абонемент на все мероприятия Центра современной культуры «Смена», мерч, книги и виниловые пластинки с доставкой, а также отправить «Смене» деньги, приняв участие в акции «Культурный проездной».
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