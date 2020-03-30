Выставка о Михаиле Булгакове и Юрии Слезкине откроется онлайн

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31 марта в Музее М.А. Булгакова в Москве состоится онлайн-открытие выставки «"Словарь писателей" Михаила Булгакова: Юрий Слезкин».
Трансляция начнется в 19:00 на YouTube-канале Музея Булгакова.
«Юрий Львович Слезкин расскажет о Юрии Львовиче Слезкине.
Внук писателя Юрия Слезкина и его полный тезка историк Юрий Слезкин (автор книги "Дом правительства") вместе с куратором выставки Александром Рогинским расскажут о выставке, Михаиле Булгакове и Юрии Слезкине, и, конечно, покажут самые ценные экспонаты, которые впервые экспонируются — в надежно закрытом музее», — сообщают организаторы выставки .
Ко времени знакомства с Булгаковым Слезкин был уже известным писателем, публиковался в престижных изданиях своего времени («Аполлон», «Русская мысль», «Новая жизнь» и др.) и даже выпустил несколько томов собрания сочинений, говорится в описании выставки на сайте Музея Булгакова.
Они познакомились во Владикавказе 1920 году, подружились, работали вместе в подотделе искусств (что нашло отражение в повести Булгакова «Записки на манжетах»). При содействии Слёзкина были поставлены первые владикавказские пьесы Булгакова. Позднее встретились вновь в Москве: Слёзкин покровительствовал начинающему писателю, вводил его в столичные писательские круги.
Однако в середине двадцатых годов жизненные пути писателей расходятся. Что послужило причиной разрыва, мы вряд ли когда-нибудь доподлинно узнаем, но очевидно, что помимо человеческих разногласий между ними были еще разногласия идейные: Булгаков воспринимал себя частью старого мира и не стремился с этим старым миром расстаться, а наследник крупной дворянской фамилии Слезкин выбрал для себя иной путь.
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