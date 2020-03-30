Директора городских музеев со всей России обсудят жизнь в новых условиях

© Музей Москвы

31 марта состоится онлайн-беседа «Городские музеи в новых условиях», в которой принут участие директора музеев из Петербурга, Перми, Свияжска, Норильска, Екатеринбурга и Владивостока.

Начало в 12:00, трансляция будет осуществляться через сервис Zoom, регистрация — здесь.

Участники беседы обсудят, как музеи реагируют на изменения в городской среде и перестраивают свою работу, переходя в онлайн: какие создают форматы и выпускают продукты, как взаимодействуют со своей аудиторией и как помогают горожанам во время самоизоляции.

В беседе примут участие:

Виктор Шалай и Анна Щербакова — руководители Музея истории Дальнего Востока

Наиля Аллахвердиева — директор Музея современного искусства PERMM

Артем Силкин — директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

Наталья Федянина — директор Музея Норильска

Сергей Каменский — директор Музея истории Екатеринбурга

Сергей Калюжин — заместитель директора по науке и развитию Музея истории Петербурга

Модератор — генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.







































































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