«Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатной версии

В связи с введенными в России мерами против распространения пандемии коронавируса COVID-19 с 30 марта по 6 апреля не будут выходить печатные версии газет «Ведомости» и «Известия».

О том, что «Ведомости» на этой неделе не будут печататься на бумаге, сообщил и.о. главного редактора газеты Андрей Шмаров. «В общем, некуда выходить и некому ее развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — цитирует Шмарова РИА Новости.

«События меняются с такой скоростью, что, может быть, какие-то новые решения примем на этот счет. Но пока речь идет о том, что будет функционировать сайт в привычном режиме», — добавил он.

В пятничном номере газета «Известия» было опубликовано объявление: «В связи с объявленными в стране с 28 марта по 5 апреля выходными следующий номер газеты выйдет 6 апреля».

Как пояснили в пресс-службе «Известий», редакция продолжает работать, все материалы можно будет прочитать на сайте газеты.

В то же время газета «Коммерсантъ» пока продолжает выходить в печатной версии. По словам главного редактора издания Владимира Желонкина, приостановка печати пока не обсуждалась.

Сегодня, 30 марта, Москва и Московская область перешли в режим самоизоляции в соотвествии с указом мэра Сергея Собянина о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин на сегодняшнем совещании с вице-премьерами назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья расширить режим повышенной готовности и призвал регионы последовать их примеру, передает «Интерфакс».

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19, за 29 марта были зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах РФ. Общее число зарегистрированных заболевших в России достигло 1534.











































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