Союз композиторов России запустил флешмоб в поддержку домашнего труда

© Союз композиторов России / Facebook

В соцсетях Союза композиторов России появились ролики, записанные композиторами, которые находятся в вынужденной самоизоляции.

«Тенденция времени выразилась в том, что помимо гармонии и полифонии композиторы решились освоить видеосъемку и актерское мастерство, — сообщают организаторы флешмоба. — Первопроходцами выступили Дмитрий Курляндский, Настасья Хрущева, Петр Поспелов, Антон Светличный и другие композиторы, кто в повествовательной или же концептуальной форме поделились с публикой своими представлениями о феномене композиторской самоизоляции».

В ближайшее время к флешмобу #composersclosed присоединятся Сергей Невский, Эльмир Низамов и Александр Хубеев.

Флэшмоб проходит на страницах Союза композиторов России в соцсетях и на его YouTube-канале:

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