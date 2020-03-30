Линор Горалик прочитает онлайн-лекцию о российском костюме 1990 года

Что ловить в сети 30 марта
Завершение «Недели Вагнера» в Мет, прямая трансляция из Баварской оперы, «Лебединое озеро» Нуреева, «Царская невеста» Чернякова30 марта 2020924
Сегодня, 30 марта, состоится онлайн-лекция Линор Горалик «Антресоли памяти: российский костюм 1990 года».
Регистрация на лекцию открыта на Timepad.ru.
Трансляция из книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив) начнется в 19:00 мск, смотреть ее можно будет при помощи приложения Zoom.
Линор Горалик — поэт, писатель, переводчик, маркетолог, теоретик моды, создатель Зайца ПЦ, PostPost.Media, проекта биографий современных поэтов «Частные лица».
В своей сегодняшней лекции Линор Горалик расскажет о том, как в период одного из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны язык костюма пережил период своеобразного распада, — и как люди, вынужденные справляться с беспрецедентным количеством повседневных проблем, ежедневно ориентировались в новой, фрагментированной вестиментарной реальности.
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