Линор Горалик прочитает онлайн-лекцию о российском костюме 1990 года

© «Бабель»

Сегодня, 30 марта, состоится онлайн-лекция Линор Горалик «Антресоли памяти: российский костюм 1990 года».

Регистрация на лекцию открыта на Timepad.ru.

Трансляция из книжного магазина «Бабель» (Тель-Авив) начнется в 19:00 мск, смотреть ее можно будет при помощи приложения Zoom.

Линор Горалик — поэт, писатель, переводчик, маркетолог, теоретик моды, создатель Зайца ПЦ, PostPost.Media, проекта биографий современных поэтов «Частные лица».

В своей сегодняшней лекции Линор Горалик расскажет о том, как в период одного из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны язык костюма пережил период своеобразного распада, — и как люди, вынужденные справляться с беспрецедентным количеством повседневных проблем, ежедневно ориентировались в новой, фрагментированной вестиментарной реальности.























































































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