Mutabor будет транслировать 9 часов живой музыки

© Artem Zamashnoy

28 марта московский клуб Mutabor организует девятичасовой музыкальный онлайн-марафон «μзоляция».

Начало в 18:00, марафон будут снимать шесть камер, трансляция будет вестись на платформе Support Your Local Talent.

«Разумеется, сам клуб будет закрыт для посещения, все ограничения и предписания соблюдены», — сообщают организаторы марафона.

В программе «μзоляции»:

Nina Kraviz, выступление на главной сцене.

Dois Peixes — дуэт Chronic Preview и Vasilii Miroliubov с перформансом, посвященным памяти Kobe Bryant, Genesis P-Orridge и Andrew Weatherall, в главной роли Eostra;

Speedball Trio — саксофонист Антон Пономарёв (Бром), басист Хассан Мустафин;(Сольвычегодск) и барабанщик Сергей Болотин (uSSSy) — на главной сцене с авант-джаз-панк концертом;

Philip Gorbachev с премьерой нового трека, прямое включение из Берлина;

Сет Павлика Кузнецова и Вани Подгорного и свободное катание на досках в скейт-парке.

На протяжении всей трансляции новую работу будет рисовать художник Артем Стефанов.

Расписание выступлений будет опубликовано ближе к началу трансляции.

Партнеры: Mixporduction (техническое обеспечение), Ogon.me (визуальное решение трансляции), С Е Т А П (световой дизайн), Fluks (видеопроекции), System108 (организация трансляции)































































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