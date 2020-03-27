Объявлен сбор подписей за освобождение Юрия Дмитриева из СИЗО

В интернете проводится сбор подписей под петицией за освобождение из-под стражи карельского историка Юрия Дмитриева.

Петиция, адресованная председателю Верховного суда Республики Карелия Анатолию Наквасу, размещена на Change.org. На 17:00 мск ее подписали более тысячи человек, сбор подписей продолжается.

COLTA.RU публикует текст петиции полностью:





23 марта 2020 г. Юрий Дмитриев, ожидающий приговора в СИЗО г. Петрозаводска, решением суда был оставлен под арестом еще на три месяца. Это значит, что самый пик нарастающей пандемии коронавируса застанет его в тюремной камере.

Юрию Дмитриеву 64 года, последние три из них он провел в заключении, при этом виновность Дмитриева никогда и никем не была доказана. Напротив, в апреле 2018 г. суд вынес оправдательный вердикт по основным статьям обвинения. Новое обвинение, новое следствие и новый суд длятся уже почти два года. Здоровье Юрия Алексеевича уже значительно подорвано – всю осень и зиму он чувствовал себя плохо, в феврале перенес тяжелую простуду, после которой сильно ослаблен.

24 марта Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) опубликовала документ «Готовность, профилактика и контроль COVID-19 в тюрьмах и в других местах содержания под стражей», где в частности, говорится: «На всех этапах отправления уголовного правосудия следует уделять больше внимания применению мер, не связанных с тюремным заключением, в том числе в досудебный период, на судебном процессе и на этапе вынесения приговора. В случаях, когда подсудимый не представляет опасности, приоритет должен быть отдан мерам, не связанным с тюремным заключением <...> Пожилые люди, а также те, кто имеет медицинские проблемы, связанные с высоким давлением, проблемы с сердцем или диабет, являются наиболее уязвимой группой для развития заболевания».

Реалии российских тюрем таковы, что, по мнению медиков, в случае проникновения за решетку, коронавирус может распространиться молниеносно (в условиях большой скученности людей и невозможности достаточного соблюдения гигиенических норм) и поразить до 100% заключенных. Статистика говорит о том, что риск заболевания для людей после 60 очень высок, а последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до летального исхода.

Юрий Дмитриев, подвергшийся несправедливому преследованию за свои убеждения и работу по восстановлению исторической памяти, не представляет никакой опасности для общества, а состояние его здоровья в нынешней ситуации, наоборот, подвержено серьезной опасности.

Мы просим принять во внимание нынешнюю чрезвычайную ситуацию и рассмотреть вне очереди вопрос об изменении меры пресечения для Юрия Дмитриева с содержания под стражей на домашний арест вплоть до окончательного решения суда по его делу.























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