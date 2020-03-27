Спектакли «Золотой маски» показывают в интернете

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Фестиваль «Золотая маска» запустил специальную программу проекта «Золотая маска» online, предоставив бесплатный доступ к записям спектаклей-номинантов и лауреатов российской национальной театральной премии прошлых лет.
«Непосредственное обращение театрального действия к конкретному человеку в зрительном зале обладает невероятной силой. И его ничем не заменить. Но, тем не менее, обстоятельства сегодняшнего дня меняют нашу жизнь. И тогда современные технологии дают нам новые возможности — в том числе возможность увидеть блестящие театральные постановки не выходя из дома, онлайн», — говорится в сообщении на сайте «Золотой маски».
Спектакли Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана Доннеллана, Дениса Бокурадзе, Йохана Кобборга в течение трех месяцев можно бесплатно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
В программе семь спектаклей:
Программа реализуется при поддержке Сбербанка, генерального партнера фестиваля «Золотая маска»
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