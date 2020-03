Издатели и книготорговцы просят правительство спасти отрасль

В книжном магазине «Смена». Казань, 2017 © Книжный магазин «Смена» / © Книжный магазин «Смена» / «ВКонтакте»

Представители книжного бизнеса России обратилсь с открытой петицией к правительству РФ с просьбой принять меры, которые могли бы спасти книгоиздательскую и книготорговую отрасль в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Петиция, инициатором которой выступил Альянс независимых издателей и книгораспространителей, опубликована на Change.org, там же продолжается сбор подписей.

COLTA.RU приводит текст петиции полностью:





Уважаемые коллеги, издатели и книготорговцы!

Мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая поставит книгу и книжную отрасль, как мы ее знали на грань выживания. Не будем вдаваться в рассуждения о том, что книга уцелеет, перейдя полностью в онлайн и утратив свою материальную форму. Речь идет о сотнях тысяч людей, занятых сегодня в индустрии, самой древней технически из ныне существующих.

Даже сейчас при добровольной самоизоляции и социальном дистанцировании, книжные магазины, как и весь малый бизнес, находятся под угрозой — уже наблюдается спад продаж на уровне 50–60%, а если будет введен карантин, магазины обречены. А те, кто выживут, будут вынуждены беспрецедентно поднять цены на книги. Книги перестанут быть доступны как большинству читателей, так и библиотекам, станут предметом элитарного потребления.

Издательства при радикальном падении оборота, значительно сократят производственные объемы, впадут в продолжительную рецессию, которую многие не переживут. Последние годы на и без того низкорентабельным книжном рынке увеличивалось количество неплательщиков, оплаты за проданные книги регулярно задерживались, а в условиях кризиса и пандемии даже самые дисциплинированные игроки рынка не смогут выполнять свои обязательства.

Книгоиздание новой России на 2/3 — малый и средний бизнес, который пандемия просто-напросто уничтожит как форму социальной жизни.

От чумных эпидемий прошлого остались великие литературные произведения, от пандемии новейшего времени может не остаться ничего. В сложившейся ситуации мы вынуждены обратиться к обществу и правительству с просьбой о помощи. Пережить карантин и кризис помогут следующие меры, принятые на государственном уровне.

Отменить НДС на книги. Выработать механизм полной или частичной компенсации затрат на аренду книжных магазинов до конца 2020 года: создать фонд целевых грантов; выделить субсидии; ввести налоговый вычет, возмещающий ежемесячную арендную ставку магазина. Продлить действие ЕНВД для книжной торговли до 2022 года. Предоставить доступ компаниям, обеспеченным товарным остатком или дебиторской задолженностью, к беспроцентным кредитам на срок от 3 месяцев до года. Эта мера позволит преодолеть кризис неплатежей со стороны магазинов и восстановить поставки книг. Ввести специальный тариф для отправок книг Почтой России. Даже если европейская часть России уйдет на двух-трехмесячную изоляцию, льготный тариф для отправок книг Почтой России поддержит многие маленькие издательства и магазины. Перенаправить уже выделенные бюджеты библиотек на мероприятия, которые были отменены в связи с карантином, на прямые закупки книг у независимых книжных магазинов и издателей. Выделить целевой грант на создание типового сайта интернет-магазина для независимых книжных магазинов, интегрированной национальной общей системы интернет-торговли и продвижения. Это поможет маленьким книжным пройти цифровую трансформацию и подключиться к онлайн-торговле и логистике. Выделить площади и эфиры социальной рекламы в регионах для поддержки местных независимых книжных магазинов и издательств.

Эта петиция родилась в профессиональном книжном сообществе и открыта для подписи всем переводчикам, редакторам, корректорам, продавцам, верстальщикам, критикам — словом всем людям, связанным с книгами, а также читателям.

Ранее подписались:

1) Михаил Котомин, издательство Ad Marginem (Москва)

2) Александр Иванов, издательство Ad Marginem (Москва)

3) Борис Куприянов, книжный магазин «Фаланстер» (Москва), интернет-издание «Горький»

4) Михаил Мальцев, книжные магазины «Пиотровский» (Пермь, Екатеринбург)

5) Михаил Иванов, книжный магазин «Подписные издания», «АНО Культурная и книжная инициатива» (Санкт-Петербург)

6) Николай Охотин, книжный дистрибьютор «Медленные книги» (Москва)

7) Кирилл Маевский, книжный магазин «Смена» (Казань), издательство Ad Marginem (Москва)

8) Ирина Балахонова, издательство «Самокат» (Москва)

9) Феликс Сандалов, издательства Individuum и Popcorn Books (Москва)

10) Алексей Докучаев, издательства Individuum и Popcorn Books (Москва)

11) Сергей Карпов, книжный магазин «Маршак» (Москва)

12) Наталия Платонова, книжный магазин «Маршак» (Москва)

13) Полина Плавинская,книжный магазин «Маршак», издательство «Самокат» (Москва)

14) Александр Троицкий, издательство «Клаудберри» (Санкт-Петербург)

15) Анна Изакар, книжный магазин «Порядок слов» (Санкт-Петербург)

16) Константин Шавловский, книжный магазин «Порядок слов» (Санкт-Петербург)

17) Мария-Анна Гущина, издательство «Клаудберри» (Санкт-Петербург)

18) Яковлева Анна, книжный магазин «Перемен» (Новосибирск)

19) Анна Кадикова, книжный магазин «Чарли» (Краснодар)

20) Дмитрий Яковлев, издательство «Бумкнига» (Санкт-Петербург)

21) Павел Подкосов, «Альпина Нон-фикшн» (Москва)

22) Николай Солодников, «Открытая библиотека» (Санкт-Петербург)

23) Светлана Мамонтова, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

24) Ирина Рочева, магазин «Свидетель», фестиваль «ЛитераТула» (Тула)

25) Артем Фаустов, книжный магазин «Все свободны» (Санкт-Петербург)

26) Любовь Беляцкая, книжный магазин «Все свободны» (Санкт-Петербург)

27) Анастасия Житинская, издательство «Геликон Плюс» (Санкт-Петербург)

28) Наталия Капустина, издательство «ВИТА-ПРЕСС» (Москва)

29) Иван Чернявский, магазины комиксов «Чук и Гик» (Москва)

30) Юдин Андрей, книжная лавка «Иноекино» (Санкт-Петербург)

31) Ирина Тарханова, издательство «Барбарис» (Москва)

32 Денис Маслаков, издательство «ВИТА-ПРЕСС» (Москва)

33) Василий Кистяковский, магазин «Чук и Гик» (Москва) и издательство Jellyfish Jam (Москва)

34) Сергей Сдобнов, литературный критик, куратор публичной программы кинотеатра «Пионер», поэт (Москва)

35) Ангелина Остащенко, книжный магазин «Бакен» (Красноярск)

36) Владимир Солдатов, издательство «Европа» (Москва)

37) Екатерина Зекавица/издательство «Ай» (Москва)

38) Алла Насонова, Фонд «Дом детской книги», издательство «Детское время» (Санкт-Петербург)

39) Дарина Якунина, издательство «Поляндрия», книжная лавка «Поляндрия» (Санкт-Петербург)

40) Ольга Лябина, издательство «Лайвбук» (Москва)

41) Наталья Шарапова, издательство «Бумкнига» (Санкт-Петербург)

42) Анастасия Данилина, издательство «Лайвбук» (Москва)

43) Елена Мухина, книжный магазин «Диккенс» (Самара)

44) Ольга Кубикова, издательство «Лайвбук» (Москва)

45) Анна Бабяшкина, главный редактор издательства «Лайвбук» (Москва)

46) Дмитрий Хряпов, книжный магазин «Все свободны» (Санкт-Петербург)

47) Мария Вайсман, издательство «АВГУСТ» (Москва)

48) Татьяна Мадонова, книжный магазин «Кот Ученый» (Краснодар).

49) Дмитрий Мордвинцев, издательство ABCdesign (Москва)

50) Алла Безрукова, издательство «Совпадение» (Москва)

51) Елена Козловская, издательство имени Н.И. Новикова

52) Илья Захаренков, издательство «Вита Нова» (Санкт-Петербург)

53) Мария Жукова, издательство «ЯникО» (Москва)

54) Михаил Рейзин, издательство имени Н.И. Новикова (Санкт-Петербург)

55) Ольга Морозова, издательство Ольги Морозовой (Москва)

56) Любовь Суринова, издательство РГГУ (Москва)

57) Александра Смирнова «Издательство Ивана Лимбаха» (Санкт-Петербург)

58) Анна Коростелева, издательство «Комикс Паблишер» (Москва)

59) Александр Бабин, издательство РГГУ (Москва)

60) Анна Хмелевская, книжный магазин «Смена» (Казань)

61) Сергей Обух, издательство «Северный паломник» (Москва)

62) Владимир Морозов, издательство Zangavar (Москва)

63) Александр Валединский, издательство «Выргород» (Москва)

64) Елена Гончарова, издательство «Пушкинский Дом» (Санкт-Петербург)

65) Роксана Гильфанутдинова, книжный магазин «Смена» (Казань)

66) Анастасия Сахно, Санкт-Петербургский Дом Книги (Санкт-Петербург)

67) Ольга Казакова, Санкт-Петербургский Дом Книги (Санкт-Петербург)

68) Михаил Богданов, магазин комиксов «Двадцать восьмой» (Санкт-Петербург)

69) Валерий Анашвили, журнал «Логос» (Москва)

70) Пантюхина Кристина, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

71) Алексей Лочехин, Санкт-Петербургский Дом Книги (Санкт-Петербург)

72) Дмитрий Кузьмин, издательство Literature without borders (Ozolnieki)

73) Мезенцев Виталий, издательство «БуксМАрт» (Москва)

74) Романова Наталья «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

75) Апенов Владимир, книжный магазин «Свидетель» (Тула)

76) Степан Шмытинский, издательство «КомФедерация» (Москва)

77) Сорочинская Светлана, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

78) Александра Хлопонина, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

79) Анастасия Лубченок, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

80) Ольга Дворнякова, книжный магазин «Я люблю читать» (Москва)

81) Дима Сыендук, магазин Geek Trip (Санкт-Петербург)

82) Галина Юзефович, литературный критик, преподаватель (Москва)

83) Елена Иванова, Издательский дом Высшей школы экономики (Москва)

84) Татьяна Глазкова, издательство «Согласие» (Москва)

85) Татьяна Кормер, издательство Albus Corvus/Белая ворона (Москва)

86) Кривов Александр, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

87) Христина Голикова, "Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

88) Юлия Густав-Дальская, издательство «Настя и Никита» (Москва)

89) Суслов Герман, Суслова Ксения, книжная лавка «Кузебай» (Ижевск)

90) Манжилей Денис, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

91) Искандер Булатов, «Кофе и комиксы НА КИБЕРТРОНЕ» (Уфа)

92) Клешнев Андрей, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

93) Софья Черкасова, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

94) Кристина Пантюхина, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

95) Татьяна Борисова, издательство ABCdesign (Москва)

96) Дмитрий Александров, издательство «Лимбус пресс» (Санкт-Петербург)

97) Тарасова Тамара, книжный магазин Geek Trip (Санкт-Петербург)

98) Антонина Галкова «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

99) Анастасия Кузьмина, Издательство «Поляндрия Принт» (Санкт-Петербург)

100) Филиппов Олег Издательский Дом «Поляндрия»,книжная лавка «Поляндрия» (Санкт-Петербург)

101) Майя Матвеева, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

102) Федор Еремеев, издательства «Кабинетный ученый» и «Фабрика комиксов» (Екатеринбург)

103) Олег Зимарин, издательство «Весь Мир» (Москва)

104) Елена Золотухина, книжный магазин «У Кентавра» (Москва)

105) Алексей Дьячков, издательство «Коровакниги» (Москва)

107) Сергей Макаренков, издательство «Рипол классик» (Москва)

108) Олег Климов, библиотекарь (Москва)

109) Виктория Перетицкая, издательство Ad Marginem (Москва)

110) Ирина Прохорова, издательство «Новое литературное обозрение» (Москва)

111) Василий Бычков, организатор ярмарки Non/Fiction (Москва)

112) Матвеева Кристина «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

113) Вера Баженова, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

114) Зарипова Роза, Издательство «АрсисБукс» (Москва)

115) Анастасия Агеева, издательство ABCdesign (Москва)

116) Екатерина Юмашева, издательство ABCdesign (Москва)

117) Светлана Данилюк, издательство ABCdesign (Москва)

118) Денис Денисов, издание ComicsBOOM! (Красноярск)

119) Екатерина Панкратова, издательство ABCdesign (Москва)

120) Мария Федотова, ярмарка Non/Fiction (Москва)

121) Дарья Горячева, издательство ABCdesign (Москва)

122) Валентина Белохвостова, издательство ABCdesign (Москва)

123) Людмила Тарасова, издательство «Текст» (Москва)

124) Ольгерт Либкин, издательство «Текст» (Москва)

125) Никита Сапожков, художник книги (Москва)

126) Александра Корсакова, издательство ABCdesign (Москва)

127) Александр Воробьев, издательский Дом «ОРЛИК» (Орел)

128) Александра Корсакова, издательство ABCdesign (Москва)

129) Александр Двухжилов, типография «Вариант» (Орел)

130) Павел Сидоров, магазин комиксов «Секретная Галактика» (Новосибирск)

131) Соколов Евгений, книжный магазин «Кот Ученый» (Краснодар)

132) Стас Гайворонский, директор книжного «Ходасевич» (Москва)

133) Варламова Мария, книготорговая компания и книжный интернет-магазин «Артклассика» (Москва)

134) Екатерина Каширская, издательство «Пешком в историю» (Москва)

135) Катя Морозова, главный редактор литературного журнала и издательства «Носорог» (Москва-Венеция)

136) Ирина Яковлева, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

137) Белова Оксана, «Санкт-Петербургский Дом Книги» (Санкт-Петербург)

138) Марина Красноперова, книжный магазин «Свои книги» (Санкт-Петербург)

139) Александра Евдокимова, книжный магазин «Свои книги» (Санкт-Петербург)

140) Татьяна Евдокимова, книжный магазин «Инкунабула» (Санкт-Петербург)

141) Андрей Красноперов, книжный магазин «Союз печатников» (Санкт-Петербург)

UPD 18:30 мск 27 марта

