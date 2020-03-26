Большой театр покажет спектакли своего «золотого фонда» на YouTube

Сцена из балета «Лебединое озеро» © Андрей Меланьин / Большой театр

27 марта, в Международный день театра начнется серия онлайн-трансляций спектаклей «золотого фонда» Большого театра. Первым из них станет балет «Лебединое озеро». Трансляции можно будет смотреть на YouTube-канале театра.

Как сообщает пресс-служба Большого театра, трансляции будут начинаться в 19:00 мск, записи будут доступны в течение 24 часов после окончания трансляции.

«Для каждой трансляции будет доступен режим живых комментариев, а перед "Лебединым озером" зрители смогут собраться заранее и в прямом эфире обсудить предстоящий спектакль вместе с артистами Большого театра — премьером Денисом Родькиным и ведущим солистом Игорем Цвирко», — говорится в сообщении пресс-службы.

До 10 апреля на официальном YouTube-канале Большого театра планируется представить еще пять спектаклей: оперы «Царская невеста» и «Борис Годунов» и балеты «Спящая красавица», «Марко Спада», и «Щелкунчик».

Все представления в Большом театре были отменены с 16 марта в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

«Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались, — говорит генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Ситуацией, когда пришлось закрыть театр и не показывать зрителям спектакли ни на одной из наших площадок. Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим. Театр всегда дарил людям уникальные эмоции, исключительные переживания. И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но все-таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее. Мы провели большую работу, чтобы это стало возможным. Надеемся, что это поддержит всех, принесет хорошее настроение, и, по крайней мере обеспечит душевное здоровье тем, кто любит искусство Большого театра».























































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