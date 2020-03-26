Филипп Сэндс расскажет онлайн о своей книге «Восточно-Западная улица»

Marzahn. «Wir gewinnen nicht»
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29 марта британский юрист и писатель Филипп Сэндс обсудит свою книгу «Восточно-Западная улица. Происхождение терминов "геноцид" и "преступление против человечества"» в онлайн-интервью с поэтом и журналистом Еленой Фанайловой.
Организаторы встречи — культурно-образовательный проект «Эшколот» (при поддержке фонда «Генезис») и издательство «Книжники», выпустившее русский перевод книги. От издательства книгу представит главный редактор Борух Горин.
Трансляция начнется в 19:00 мск в фейсбуке и на сайте проекта «Эшколот». Просмотр бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
Вопросы для обсуждения:
Филипп Сэндс — профессор права и практикующий юрист-международник; президент британского ПЕН-клуба, популярный комментатор программ BBC и СNN, автор 16 книг и лауреат многих премий, пять из которых он получил за книгу «Восточно-Западная улица». Филипп Сэндс собирался приехать на презентацию книги в Россию, но был вынужден отменить поездку из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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