Филипп Сэндс расскажет онлайн о своей книге «Восточно-Западная улица»

29 марта британский юрист и писатель Филипп Сэндс обсудит свою книгу «Восточно-Западная улица. Происхождение терминов "геноцид" и "преступление против человечества"» в онлайн-интервью с поэтом и журналистом Еленой Фанайловой.

Организаторы встречи — культурно-образовательный проект «Эшколот» (при поддержке фонда «Генезис») и издательство «Книжники», выпустившее русский перевод книги. От издательства книгу представит главный редактор Борух Горин.

Трансляция начнется в 19:00 мск в фейсбуке и на сайте проекта «Эшколот». Просмотр бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Вопросы для обсуждения:

Как причудливо переплетающиеся нити большой и малой истории XX века приводят лондонского юриста Филиппа Сэндса к заросшему осокой пруду на окраине западноукраинского райцентра Жовква?

Почему возникновение понятий «геноцид» и «преступление против человечества» напрямую связано с Львовским университетом?

Чем одно понятие отличается от другого и почему вокруг них развернулась ожесточенная борьба за кулисами Нюрнбергского процесса?

Какой библейский стих спас в 1939 году жизнь годовалой матери Филиппа?

О чем думали сын генерал-губернатора Галиции группенфюрера СС Отто Вехтера и сын нацистского генерал-губерантора Польши Ганса Франка на церемонии в память погибших солдат украинской дивизии СС «Галичина» во Львове пять лет назад?

Филипп Сэндс — профессор права и практикующий юрист-международник; президент британского ПЕН-клуба, популярный комментатор программ BBC и СNN, автор 16 книг и лауреат многих премий, пять из которых он получил за книгу «Восточно-Западная улица». Филипп Сэндс собирался приехать на презентацию книги в Россию, но был вынужден отменить поездку из-за пандемии коронавируса COVID-19.























































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