Спектакли Московского музыкального театра покажут в интернете

27 марта, в Международный день театра Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко начинает серию показов своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko.

Видеозаписи будут размещены в каталоге «Искусство онлайн». Просмотр бесплатный по регистрации на Okko.

В первый блок спектаклей входят шедевры русской оперы: «Хованщина» Мусоргского, «Пиковая дама» Чайковского и «Война и мир» Прокофьева.

В спектаклях заняты ведущие солисты театра, среди которых Дмитрий Ульянов, Ксения Дудникова, Нажмиддин Мавлянов, Николай Ерохин, Наталья Петрожицкая, Елена Гусева, Дмитрий Зуев, Лариса Андреева, Роман Улыбин, Денис Макаров. Партию Графини в «Пиковой даме» исполняет Елена Заремба.

Оперой «Война и мир» дирижирует главный дирижер театра Феликс Коробов, за пультом в «Хованщине» и «Пиковой даме» — Александр Лазарев. Режиссер-постановщик все трех спектаклей – художественный руководитель оперы Московского музыкального театра Александр Титель.

Показы балетов начнутся с «Жизели» (редакция Лорана Илера), «Серенады» (хореография Джорджа Баланчина), «Эсмеральды» (хореография Владимира Бурмейстера).

Театр благодарит коллег и партнеров: Фонд Сергея Прокофьева, телеканал «Россия-Культура», Фонд Дж. Баланчина, которые дали разрешение на онлайн-показ спектаклей



















































































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