Проект «Москва глазами инженера» подготовил онлайн-лекции и мастер-классы

Искусство делать одолжения
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Образовательный проект «Москва глазами инженера» запускает онлайн-лекции и мастер-классы для тех, кто находится на карантине или практикует самоизоляцию.
26 марта начинается онлайн-курс историка архитектуры, автора проекта «Москва глазами инженера» Айрата Багаутдинова. Цикл «Как читать Москву» состоит из четырех лекций и посвящен истории архитектуры на примере фасадов, конструкций, улиц. Занятия будут идти четыре вечера подряд, слушатели смогут задавать лектору вопросы, а также получат на почту полезные материалы.
29 марта в онлайн-формате пройдет семейная лекция Айрата Багаутдинова «Что придумал Шухов». Автор одноименной книги расскажет о важнейших изобретениях русского инженера, а также о том, как работают конструкции: от арок до висячих крыш.
Кроме того, в онлайн-формате пройдет детский мастер-класс Ксении Григорьевой «Строим мост да Винчи». «В стоимость билета входит конструктор, который дети смогут собрать вместе с родителями по рекомендациям ведущего, — сообщают организаторы, — Если вы совсем не выходите из дома, конструктор к вам домой доставит курьер».
Полное расписание онлайн-лекций и мастер-классов опубликовано на сайте проекта «Москва глазами инженера».
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