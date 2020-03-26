Резиденция лейбла Rainy Days откроется в формате онлайн-трансляции

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26 марта запуск Дождливой резиденции джазового лейбла Rainy Days на Новой сцене Александринского театра пройдет в формате онлайн-трансляции. В зале без зрителей состоится презентации дебютного альбома «Jazz Animals» 20-летнего саксофониста Макара Кашицына.
Начало в 19:30, трансляцию можно будет смотреть на странице «ВКонтакте» Александринского театра.
В записи «Jazz Animals» участвовал международный состав музыкантов из России и США. Альбом вышел на Rainy Days в прошлом сентябре и сразу попал в рейтинг топ-альбомов 2019 года по версии авторитетного в джазовом мире издания Downbeat.
На сцене без зрителей выступят:
Дождливая резиденция лейбла Rainy Days посвящена современному и прогрессивному джазу в России и за рубежом, и людям, которые его создают. До ноября организаторы планируют провести серию концертов, мастер-классов и музыкальных образовательных событий.
Объявленный ранее концерт открытия резиденции с участием лондонского дуэта JZ Replacement (Женя Стригалев — Джейми Маррей) отменен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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